Πολιτική

“Spitfire”: Το μαχητικό “θρύλος” στον αέρα μετά από 68 χρόνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές εικόνες στο αεροδρόμιο του Τατοΐου. Παρών στην τελετή ο τελευταίος επιζών χειριστής του θρυλικού μαχητικού αεροσκάφους.

68 χρόνια μετά, το Spitfire Super Marine, που επιχειρούσε μέχρι το 1953, εκκινεί και πάλι τους κινητήρες του, στην αεροπορική βάση στο Τατόι. Η Πολεμική Αεροπορία αποφάσισε να επαναφέρει το ιστορικό μαχητικό με την βοήθεια δωρεάς. Από το 2018 μεταφέρθηκε σε εργοστάσιο στη Μεγάλη Βρετανία για την ανακατασκευή του, η οποία κόστισε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.

Παρών στην εκδήλωση και ο τελευταίος επιζών χειριστής του, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Θέλω να πάω κοντά του, να το αγγίξω, να μπω μέσα και να πετάξω…», λέει ο Κωνσταντίνος Χατζηλάκος, Πτέραρχος ε.α, που διανύει το 101ο έτος της ηλικίας του και είχε πετάξει με το θρυλικό αεροσκάφος -πριν από επτά δεκαετίες- στους ελληνικούς ουρανούς.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν το Spitfire εν δράσει, καθώς πραγματοποιήθηκε πτήσης επίδειξης, που περιελάμβανε εντυπωσιακούς ελιγμούς.

Παναγιωτόπουλος: ίσως το πιο φημισμένο πολεμικό αεροσκάφος που πέταξε ποτέ





«Σήμερα, βρίσκεται μπροστά μας μία θρυλική πτητική μηχανή, ίσως το πιο φημισμένο πολεμικό αεροσκάφος που πέταξε ποτέ. Πρόκειται για ένα μαχητικό που κέρδισε τη μάχη της Αγγλίας και συνέβαλε αποφασιστικά στην τελική πορεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ποτέ τόσο λίγοι δεν είχαν κάνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς, είχε πει τότε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ. Σήμερα, θυμόμαστε και πάλι ότι εκείνοι οι λίγοι είχαν ως βασικό μέσο για να πολεμήσουν αυτό το αεροπλάνο. Η Πολεμική Αεροπορία είναι πάντα παρούσα. Η Ιστορία συνεχίζεται και εξελίσσεται. Η Πολεμική Αεροπορία είναι ένας από τους συντελεστές του ισχυρού αποτρεπτικού αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος , κατά την τελετή υποδοχής του θρυλικού αεροσκάφους Spitfire.

Αναφερόμενος στην επιστροφή του θρυλικού αεροσκάφους στην Ελλάδα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επεσήμανε ότι η σημερινή ημέρα είναι «ιστορική καθώς συνδέει το χθες με το σήμερα» αλλά και «μία έμπρακτη απόδειξη ότι τιμούμε και σεβόμαστε την αεροπορική μας ιστορία. Το Spitfire επιστρέφει εδώ όπου ανήκει, στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας και θα αποτελεί το κόσμημα του Μουσείου της Πολεμικής Αεροπορίας. Και μάλιστα, όχι στατικά, αλλά έχοντας δυνατότητα πτήσης. Για να πετάει ξανά μετά από 68 χρόνια θυμίζοντας σε όλους μας την πλούσια ιστορία των ελληνικών πτερύγων που υπερασπίζονται με επιτυχία τους γαλάζιους ελληνικούς ουρανούς».

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, χαρακτήρισε την επιστροφή του Spitfire στην Ελλάδα «εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρε σάρκα και οστά με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας της Πολεμικής Αεροπορίας με το ίδρυμα "Ίκαρος" τον Οκτώβριο του 2017. Το αεροπλάνο είναι ένα σύμβολο της βρετανικής αεροπορίας, χρησιμοποιήθηκε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και υπήρξε ένα από τα διασημότερα αεροσκάφη όλων των εποχών. Αποτελεί, δε, ένα από τα αεροσκάφη με ιδιαίτερη ιστορική αξία για την Πολεμική Αεροπορία. Είναι ένα αεροσκάφος - θρύλος που έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της πατρίδας μας και θα το δούμε να πετάει και πάλι στον ελληνικό ουρανό», υπογράμμισε ο αρχηγός του ΓΕΑ.

Αεροσκάφος - θρύλος

Σημειώνεται ότι τα πρώτα Spitfire παρελήφθησαν από την Πολεμική Αεροπορία το 1943 στη Μέση Ανατολή εξοπλίζοντας αρχικά την 335 Μοίρα και την 336 Μοίρα.

Στην Ελλάδα έφτασαν τον Νοέμβριο του 1944 στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, το τότε αποκαλούμενο Χασάνι. Αξιοποιήθηκαν για περίπου μία δεκαετία- κυρίως ως εκπαιδευτικά- ενώ αποσύρθηκαν το 1953.

Σήμερα, λιγότερα από 100 αεροσκάφη τέτοιου τύπου βρίσκονται σε πτητική κατάσταση παγκοσμίως.

Με μέριμνα του ιδρύματος «Ίκαρος» τέσσερα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας -δύο ιπτάμενοι και δύο μηχανικοί- θα μεταβούν σε λίγες ημέρες στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να εκπαιδευτούν στον χειρισμό και τη συντήρηση του ιστορικού αεροσκάφους.

Σειρά παίρνει το T6 Harvard

Η συνεργασία του ιδρύματος «Ίκαρος» με την Πολεμική Αεροπορία επεκτείνεται, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να επιστρέψει στους ουρανούς ένα άλλο εμβληματικό αεροσκάφος της δεκαετίας 1940 - 1950.

Ο λόγος για το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T6 Harvard. Πρόκειται για ένα από τα τελευταία εναπομείναντα αεροσκάφη αυτού του τύπου, το οποίο εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας.

Το αεροπλάνο θα μεταφερθεί στη Μεγάλη Βρετανία όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και θα επανέλθει σε πτητική κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Η μητέρα της 11χρονης Ιωάννας στον ΑΝΤ1: ή έγινε δυστύχημα ή κάποιος την οδήγησε εκεί

Απόπειρα αρπαγής στην Ραφήνα: Στη φυλακή ο 48χρονος

Χάντμπολ - ΑΕΚ: Εισαγγελική έρευνα για τον κόσμο στον τελικό (εικόνες)