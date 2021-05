Πολιτική

“Poseidon’s Rage”: Επιχειρησιακή συνεκπαίδευση με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (εικόνες)

Στην άσκηση συμμετέχουν 14 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη.

Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Ιουνίου διεξάγεται η επιχειρησιακή συνεκπαίδευση μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με την επωνυμία “Poseidon’s Rage”, στο πλαίσιο της επαύξησης της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με φίλες και σύμμαχες χώρες, που εκτελούνται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα με βάση το συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ.

Το αεροπορικό κλιμάκιο των ΗΠΑ, το οποίο αποτελείται από προσωπικό και 14 αεροσκάφη F-15E της 492 Fighter Squadrom (FS) της US Air Forces in Europe – USAFE, ολοκλήρωσε τη μεταστάθμευση του στο αεροδρόμιο της Σούδας την Πέμπτη.

Η “Poseidon’s Rage” αφορά σε εκπαίδευση σε χαμηλά ύψη, προσβολές επιγείων στόχων και στόχων επιφανείας, αφέσεις πραγματικών / εκπαιδευτικών όπλων καθώς και εναέρια μάχη και αποστολές Σύνθετων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Composite Air Operation – COMAO).

Επίσης, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αποστολές Close Air Support (CAS) σε συνεργασία με Joint Terminal Attack Controller (JTAC) δυνάμεων ΣΞ και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, καθώς και ασκήσεις αεράμυνας (Air Defense Exercise – ADEX) με την συμμετοχή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

