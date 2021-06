Κόσμος

Βέλγιο: 14χρονη αυτοκτόνησε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο του βιασμού της

Συνελήφθησαν 5 άτομα, οι τρεις ανήλικοι για τον βιασμό 14χρονης. Οι εικόνες που οδηγήσαν τις Αρχές στους δράστες.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Βέλγιο, μετά την αυτοκτονία μιας 14χρονης, η οποία μπορεί να συνδέεται με τον βιασμό της και την ανάρτηση βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν σήμερα τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Η εισαγγελία της Γάνδης, στη Φλάνδρα, επιβεβαίωσε ότι έχουν συλληφθεί πέντε νέοι, οι τρεις εκ των οποίων είναι ανήλικοι. Όλοι τους θεωρούνται ύποπτοι για "γεγονότα που συνέβησαν λίγο πριν από τον θάνατο του θύματος".

Οι αρχές απέφυγαν ωστόσο να σχολιάσουν τις πληροφορίες των μμε σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται προκαταρκτική για "βιασμό", "προσβολή δημοσίας αιδούς" και "λήψη και μετάδοση εικόνων ικανών να πλήξουν την ακεραιότητα".

Οι δύο ενήλικοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ οι τρεις ανήλικοι "τοποθετήθηκαν σε ειδικές δομές", πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

"Ειδεχθές, δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψουν" αντέδρασε μέσω του Twitter ο υπουργός Δικαιοσύνης, Βίνσεντ Βαν Κουίκερνμπορν. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν και κάλεσε όλα τα θύματα σεξουαλικής βίας να προχωρήσουν σε καταγγελίες και να λάβουν βοήθεια από ειδικούς.

Σύμφωνα με φλαμανδικά ΜΜΕ, η 14χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της τέσσερις ημέρες μετά τον ομαδικό βιασμό της σε ένα νεκροταφείο της Γάνδης. Οι δράστες βιντεοσκόπησαν την πράξη τους και οι εικόνες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, γεγονός το οποίο πιθανότατα έσπρωξε την έφηβη στην αυτοκτονία, όπως υποστηρίζει ο πατέρας της που μίλησε στην εφημερίδα Het Nieuwsblad. "Αυτές οι εικόνες ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι (…) ο κόσμος της κατέρρευσε", είπε.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η έφηβη, που κατοικούσε στην Γκαβέρ, πήγε στη Γάνδη πιστεύοντας ότι είχε ραντεβού με έναν φίλο. Όταν έφτασε στο ραντεβού όμως, στο κοιμητήριο, εμφανίστηκαν άλλοι τέσσερις νέοι και όλοι μαζί συμμετείχαν στον βιασμό της.

Η ένωση Child Focus ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη αύξηση στα ηλεκτρονικά, σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων, όπως μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, ανάρτηση εικόνων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκβιασμοί και άλλα. Το 2020, ενδεχομένως και λόγω του πρώτου λοκντάουν που επιβλήθηκε όταν ξέσπασε η πανδημία, ο αριθμός αυτών των υποθέσεων για τις οποίες ξεκίνησε έρευνα από τις αρχές αυξήθηκε κατά 65% σε σύγκριση με το 2019.

