Κόσμος

Κορονοϊός – Βέλγιο: νέα αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Μεταξύ άλλων, κλείνουν σχολεία και καταστήματα, ενώ απαγορεύεται η συνάθροιση άνω των 4 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους.

Νέα μέτρα που περιλαμβάνουν το κλείσιμο των σχολείων και του λιανεμπορίου στο Βέλγιο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ ντε Κρου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Τα μέτρα μπαίνουν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 26 Μαρτίου ως τις 25 Απριλίου. Εξαιρούνται τα σχολεία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) που ουσιαστικά κλείνουν για μία εβδομάδα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, ως την Παρασκευή 2 Απριλίου, όταν αρχίζουν οι σχολικές διακοπές του Πάσχα και θα ξανανοίξουν μετά τις διακοπές, στις 19 Απριλίου.

Τα μη απαραίτητα καταστήματα (λιανεμπόριο) θα παραμείνουν κλειστά για ένα μήνα από τα μεσάνυχτα της 26ης Μαρτίου, ως τις 25 Απριλίου, θα μπορούν όμως να λειτουργούν μόνο με προγραμματισμένα ραντεβού. Για το ίδιο διάστημα θα παραμείνουν κλειστά κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και όλα τα επαγγέλματα επαφής.

Ανοιχτά παραμένουν τα καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία, βιβλιοπωλεία, ανθοπωλεία, φυτώρια.

Απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 4 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους (εξαιρούνται τα παιδιά κάτω των 12 ετών).

Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν με τηλεργασία.

Συνεχίζεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 10 μ.μ. ως τις 6 π.μ.

Συνεχίζεται η απαγόρευση των μη απαραίτητων ταξιδιών.

«Η κυβέρνηση επέλεξε τον πιο σύντομο επίπονο δρόμο, για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, ανακοινώνοντας τα μέτρα. «Είναι μια μέθοδος που αναμένουμε να ανατρέψει την άνοδο των κρουσμάτων. Λειτούργησε καλά το φθινόπωρο. Είναι μία καλή λύση», είπε ο Ντε Κρου, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να έχουμε ένα καλοκαίρι με λιγότερες ανησυχίες.