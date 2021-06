Αθλητικά

ΝΒΑ – play off: Οι Νετς καθάρισαν τους Σέλτικς και διασταυρώνονται με τους Μπακς

Η ομάδα του Μπρούκλιν θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Όλα τα χθεσινά αποτελέσματα για τα play off.

Οι Νετς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στη Βοστώνη την οποία κέρδισαν με 123-109 στο Game 5, έκαναν το 4-1 και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολής, όπου θα αντιμετωπίσουν το Μιλγουόκι του Γιάννη Αντετοκούνμπο με πλεονέκτημα έδρας.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν που σημείωσε triple double με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Καϊρί Ίρβινγκ και Κέβιν Ντουράντ με 25 και 24 πόντους αντίστοιχα.

Για τους «κέλτες», που αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τους Κέμπα Γουόκερ και Ρόμπερτ Γουίλιαμς, ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 32 πόντους ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Εβαν Φουρνιέ.

Στο Φοίνιξ οι Σανς εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την απουσία του Άντονι Ντέιβις και διέλυσαν τους Λέικερς με 115-85 παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά με 3-2.

Πρώτος σκόρερ για τους «ήλιους», που προηγήθηκαν με 30 πόντους στο ημίχρονο (66-36), ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ με 30 πόντους (11/17 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές) ενώ 16 πόντους σημείωσε ο Κάμερον Πέιν.

Για τους «λιμνάνθρωπους» ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 24 πόντους (6/10 τρίποντα) ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Κάιλ Κούζμα.

Απίθανο ματς έγινε στο Ντένβερ, όπου οι Νάγκετς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση του Πόρτλαντ μετά από δύο παρατάσεις με 147-140 και να κάνουν το 3-2 στη σειρά.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς με 38 πόντους (11/22 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 7/8 βολές) ενώ είχε επίσης 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 μπλοκ σε 46 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα 28 πόντους σημείωσε ο Μόντε Μόρις και 26 ο Μάικλ Πόρτερ.

Όσον αφορά στους Μπλέιζερς, ο Ντέμιαν Λίλαρντ ήταν μυθικός. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 55 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 12/17 τρίποντα (ρεκόρ στην ιστορία των playoffs) ενώ είχε επίσης 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

