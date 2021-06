Life

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ευνοϊκό διήμερο παρά τον ανάδρομο Ερμή (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό».

Για δύο ευνοϊκές ημέρες κάνει λόγο η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Η Λίτσα Πατέρα τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι δύο αυτές ημέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, είναι καλές για να βελτιώσουμε σχέσεις και να σταθεροποιήσουμε κάτι στη ζωή μας.

Σημείωσε ακόμα ότι η σημερινή είναι ημέρα έμπνευσης αλλά με λάθη ή εξαπατήσεις, ενώ θέματα οικογένειας έρχονται στο προσκήνιο.

“Η Αφροδίτη κάνει την είσοδό της στον Καρκίνο και αυτό είναι καλό για τις οικογένειες” είπε χαρακτηριστικά. “Ας προσέχουμε γιατί υπάρχει ένταση, παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα” πρόσθεσε.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια: