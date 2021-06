Αθλητικά

Euro 2020 - Ιταλία: Ο Μαντσίνι ανακοίνωσε τους εκλεκτούς του

Εκτός της αποστολής για το Euro 2020 έμειναν τελικά οι Τζανλούκα Μαντσίνι και Ματέο Πεσίνα.

Ο προπονητής της εθνικής Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, ανακοίνωσε την τελική αποστολή για τα τελικά του EURO 2020, αφήνοντας εκτός τους Τζανλούκα Μαντσίνι και Ματέο Πεσίνα.

Ο Μαντσίνι πήρε στην αποστολή τους εξής 26 παίκτες:

Τερματοφύλακες: Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, Αλεξ Μέρετ, Σαλβατόρε Σιρίγκου.

Αμυντικοί: Φραντσέσκο Ατσέρμπι, Αλεσάντρο Μπαστόνι, Λεονάρντο Μπονούτσι, Τζόρτζιο Κιελίνι, Τζοβάνι Ντι Λορέντσο, Εμερσον Παλμιέρι, Αλεσάντρο Φλορέντσι, Λεονάρντο Σπινατσόλα, Ραφαέλ Τολόι.

Μέσοι: Νικολό Μπαρέλα, Μπρίαν Κριστάντε, Ζορζίνιο, Μανουέλ Λοκατέλι, Λορέντσο Πελεγκρίνι, Στέφανο Σένσι, Μάρκο Βεράτι.

Επιθετικοί: Αντρέα Μπελότι, Ντομένικο Μπεράρντι, Φεντερίκο Μπερναρντέσκι, Φεντερίκο Κιέζα, Τσίρο Ιμόμπιλε, Λορέντσο Ινσίνιε, Τζάκομο Ρασπαντόρι.

