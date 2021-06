Πολιτική

Μητσοτάκης από Αστυπάλαια: “Παράθυρο” για μείωση του ΦΠΑ στα νησιά

Πάνω από 70% οι εμβολιασμοί στον νησί. «Συγχαρητήρια» από τον Πρωθυπουργό.

Με περιοδεία στη Χώρα της Αστυπάλαιας ξεκίνησε την επίσκεψή του στο νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός ο παραδοσιακός φούρνος «Ηλιάνα», της Αστυπάλαιας, που φημίζεται για τα αρτοποιήματά του, έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων τα οποία εξάγει στην Ευρώπη και την Αμερική.

«Είναι πολύ σπουδαίο και είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες δουλειές και στους δικούς μας τόπους, αρκεί να επενδύσουμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Εσύ ήρθες και πάντρεψες παραδοσιακά προϊόντα με τις γεύσεις που ξέρουμε ότι αναζητούν οι πελάτες σου και κάνεις κάτι πολύ σπουδαίο: δημιούργησες δουλειές και κυρίως εσύ είσαι ικανοποιημένος που μπορείς να ζεις, να παράγεις και να είσαι δημιουργικός στον τόπο σου», ανέφερε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον ιδιοκτήτη του εργαστηρίου, Δημήτρη Πετρίδενα.

«Μας έχετε δώσει πάρα πολλά εργαλεία να ξέρετε, μας έχετε βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή που περνά η χώρα. Ειλικρινά σταθήκατε στήριγμα και αρωγοί στις επιχειρήσεις», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Πετρίδενας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει πως: «Χαίρομαι που το ακούω και είναι σημαντικό να το λένε κυρίως οι άνθρωποι της αγοράς. Διότι η κρίση ήταν πολύ μεγάλη και σκοπός μας ήταν να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές έτσι ώστε όταν με το καλό έρθει η ανάκαμψη, που θα έρθει σύντομα, να μπορείτε να πατάτε στα πόδια σας και να αναπτυχθείτε κι άλλο».

Ο κ. Πετρίδενας, ξενάγησε τον Πρωθυπουργό στους χώρους του εργαστηρίου, του μίλησε για τις πρώτες ύλες που προσφέρει το νησί και είναι το «κλειδί» για την επιτυχία των δημιουργημάτων του και μοιράστηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περηφάνια που νιώθει για το γεγονός ότι τα προϊόντα του διατίθενται σε πολλές αγορές του κόσμου. Ανέφερε, επίσης, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως έχουν γίνει μειώσεις στο φόρο εισοδήματος και στις επιχειρήσεις προσθέτοντας ότι «ο ΦΠΑ θα είναι το επόμενο βήμα -όταν με το καλό ισορροπήσουν πλήρως τα δημόσια οικονομικά μας».

Επίσκεψη στη Χώρα, στο Κάστρο και στους ιστορικούς ανεμόμυλους

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομηνέα, περπάτησε στην περιοχή του ιστορικού Κάστρου, στη Χώρα, επισκέφθηκε τους περίφημους ανεμόμυλους, που έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του παραδοσιακού συστήματος καλλιέργειας δημητριακών στο νησί, ενώ συνομίλησε με πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί και τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα.

«Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τους εμβολιασμούς»

Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια έκανε μια στάση στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας προκειμένου να ευχαριστήσει το νοσηλευτικό προσωπικό του νησιού για τις πολύτιμες υπηρεσίες υγείας που προσφέρει. «Ήθελα να σας συγχαρώ και για τους εμβολιασμούς. Τα πήγαμε εξαιρετικά. Είδα πάνω από 70% ποσοστά εμβολιασμού. Και θα κάνετε και μια προσπάθεια να πείσετε και τους λίγους ανεμβολίαστους. Το ενδιαφέρον είναι ότι εγώ συνάντησα δύο τουρίστες οι οποίοι ήρθαν και μου είπαν “ακούσαμε πως τα νησιά είναι εμβολιασμένα και γι’ αυτό και ήρθαμε εδώ”. Άρα, είναι πολύ σημαντικό και για το τουριστικό μας προϊόν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πολύ μεγάλη βοήθεια που θα δώσει στα νησιά η σημαντική δωρεά δύο ελικοπτέρων και δύο αεροσκαφών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την αεροδιακομιδή με ταχύτητα και ασφάλεια για όλους όσοι βρεθούν σε ανάγκη.

Βρίσκομαι στην Αστυπάλαια για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας που θα την καταστήσει το 1ο «πράσινο» βιώσιμο νησί της Μεσογείου. Είχα τη χαρά να συζητήσω με πολίτες, να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό προσωπικό & να συγχαρώ όλους για την πορεία του εμβολιασμού. https://t.co/ik2fdTELMj pic.twitter.com/LW9lX8GzM1 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 2, 2021

Τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο υποδέχτηκαν στο νησί και συνόδευσαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας και οι βουλευτές Δωδεκανήσων της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας, Βασίλης - Νικόλαος Υψηλάντης, Μίκα Ιατρίδη και Γιάννης Παππάς.





