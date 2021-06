Κοινωνία

Κρήτη: Έπεσε από τις σκάλες στο σπίτι του και σκοτώθηκε

Ήταν ήδη αργά όταν έφθασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ…

Τραγωδία, νωρίς το βράδυ, στην Κρήτη, με θύμα έναν άνδρα.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν ένας άνδρας 50 ετών, έπεσε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, από τις σκάλες του σπιτιού του στη Σητεία.

Δυστυχώς, ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα και όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, ήταν ήδη αργά...

Πηγή: ekriti.gr

