ΗΠΑ: ο αμερικανικός στρατός ευθύνεται για δεκάδες θανάτους αμάχων στο εξωτερικό το 2020

Διάφορες ΜΚΟ αμφισβητούν την έκθεση του Πενταγώνου και υποστηρίζουν ότι τα θύματα είναι πολλαπλάσια.

Ο αμερικανικός στρατός αναγνωρίζει ότι ευθυνόταν για τον θάνατο 23 αμάχων το 2020, στην πλειονότητά τους στις επιχειρήσεις του στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με το μη διαβαθμισμένο τμήμα έκθεσης του Πενταγώνου που δημοσιοποιήθηκε χθες· ο αριθμός που δίνεται είναι πολύ κατώτερος των εκτιμήσεων διαφόρων ΜΚΟ.

«Το υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι 23 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν το 2020 σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις», αναφέρει η ετήσια έκθεση που υποβάλλεται στο Κογκρέσο από το 2018, μέρος της οποίας είναι διαβαθμισμένο άκρως απόρρητο.

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν, όπου το αμερικανικό Πεντάγωνο αναγνωρίζει την ευθύνη του για είκοσι θανάτους, σύμφωνα με το δημόσιο τμήμα της έκθεσης. Διευκρινίζεται ακόμη ότι ένας άμαχος σκοτώθηκε στη Σομαλία τον Φεβρουάριο του 2020 και άλλος ένας στο Ιράκ τον Μάρτιο. Στο τμήμα της έκθεσης που δημοσιοποιήθηκε δεν διευκρινίζεται ούτε πού σκοτώθηκε το 23ο θύμα ούτε το πότε.

Εξάλλου το Πεντάγωνο αναθεώρησε τους απολογισμούς του για τα έτη 2017 και 2019, αναγνωρίζοντας 65 θανάτους και 22 τραυματισμούς επιπλέον, κυρίως στη Συρία και στην Υεμένη.

Στο κείμενο σημειώνεται ακόμη πως παρότι το Κογκρέσο προέβλεψε για το Πεντάγωνο προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χορήγηση αποζημιώσεων – αποκαλούνται ex gratia στην έκθεση – σε οικογένειες αμάχων που έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν δόθηκε απολύτως καμία αποζημίωση.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις δημοσιεύουν τακτικά πολύ βαρύτερους απολογισμούς αμερικανικών επιχειρήσεων, κυρίως αεροπορικών πληγμάτων, σε θέατρα πολέμων.

Η ΜΚΟ Airwars, η οποία καταγράφει τα θύματα μεταξύ των αμάχων σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζει πως κατά τους πλέον συντηρητικούς υπολογισμούς το 2020 σκοτώθηκαν 102 άμαχοι σε αμερικανικές επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα – αριθμός σχεδόν πενταπλάσιος από αυτόν που παραδέχεται το Πεντάγωνο.

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA) καταμέτρησε 89 νεκρούς και 31 τραυματίες σε επιχειρήσεις των δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, εξηγεί η Airwars. Στη Σομαλία, όπου το Πεντάγωνο δεν παραδέχεται παρά μόλις έναν θάνατο αμάχου, η Airwars και άλλες ΜΚΟ εκτιμούν πως ο απολογισμός ήταν τουλάχιστον επτά νεκροί, ενώ στη Συρία και στο Ιράκ τοπικές πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον έξι θανάτους.

Για την ισχυρή αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ACLU, «οι εκθέσεις του υπουργείου Άμυνας και η αναγνώριση της ευθύνης του για τους θανάτους αμάχων συνεχίζουν να είναι τρομακτικά ανεπαρκείς».

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι το 2020 το υπουργείο Άμυνας δεν πρότεινε ούτε χορήγησε ουδεμία αποζημίωση στις οικογένειες αμάχων που επλήγησαν παρά τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων από το Κογκρέσο», τόνισε η Χίνα Σάμσι, στέλεχος της ACLU

