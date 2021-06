Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: το τρίτο κύμα της πανδημίας δε λέει να φύγει (βίντεο)

Η προειδοποίηση για τον τουρισμό με αφορμή την περίπτωση του τουρίστα από τη Ρωσία που παρουσίασε αρνητικό μοριακό τεστ, αλλά νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και διευθυντής ΜΕΘ, Νίκος Καπραβέλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι η αποκλιμάκωση των επιδημιολογικών δεδομένων είναι πολύ αργή και το τρίτο κύμα της πανδημίας δε λέει να φύγει, έχοντας παρουσιάσει πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από το δεύτερο.

Με αφορμή την περίπτωση του τουρίστα από τη Ρωσία που ήρθε στη χώρα μας και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κορονοϊό, ο κ. Καπραβέλος είπε ότι πρόκειται για μια πολύ περίεργη περίπτωση καθώς παρουσίασε αρνητικό μοριακό τεστ από τις 26 Μαΐου, αλλά φτάνοντας στις 29 Μαΐου στη χώρα μας είχε πολλά συμπτώματα κάτι που δεν είναι φυσιολογικό.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κ. Καπραβέλος τόνισε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον τουρισμό, καθώς αναμένουμε εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα μας, οι οποίοι σε περίπτωση που φτάσουν ασθενείς θα μεταφέρουν τις μεταλλάξεις του κορονοϊού από όλο τον πλανήτη κι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη διατήρηση του τρίτου κύματος όλο το καλοκαίρι, αλλά πολύ χειρότερα να ανοίξει και την πόρτα για ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας το φθινόπωρο.

