Μητσοτάκης για Χρυσή Αυγή: Σφραγίστηκε η θέση της στο περιθώριο της πολιτικής

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με την τροπολογία που απαγορεύει σε καταδικασθέντες της "Χρυσής Αυγής" να κατέχουν επιτελικές θέσεις σε κόμματα.

«Οι πολίτες με την ψήφο τους εξόρισαν τους εχθρούς τής Δημοκρατίας απ' τη Βουλή. Η Δικαιοσύνη τους τιμώρησε. Και, χθες, με κυβερνητική πρωτοβουλία και με σχεδόν διακομματική ομοφωνία, σφραγίστηκε η θέση τους στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Η ωμότητα της βίας αντιμετωπίστηκε από την ωριμότητα της Δημοκρατίας», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, σχετικά με την τροπολογία που απαγορεύει σε καταδικασθέντες της "Χρυσής Αυγής" να κατέχουν επιτελικές θέσεις σε κόμματα.

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε: «Οι αμετάκλητα καταδικασμένοι για σοβαρά κακουργήματα δεν θα μπορούν, πλέον, να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Ενώ κόμματα που έχουν ηγέτες καταδικασμένους για τέτοια εγκλήματα δεν θα συμμετέχουν σε εκλογές. Και δεν θα δικαιούνται ούτε χρηματοδότηση, ούτε άλλη ενίσχυση ή προβολή».

Και υπογράμμισε: «Το πολίτευμά μας αποδεικνύει, λοιπόν, ότι στέκεται πιστό στις αρχές του ακριβώς γιατί αντιστέκεται σε όσους τις επιβουλεύονται. Ότι η Δημοκρατία οφείλει συνεχώς να διευρύνεται. Αλλά και να αμύνεται. Και ότι την αφύπνιση των πολιτών πρέπει πάντα να πλαισιώνει η επαγρύπνηση των θεσμών».

Χθες, ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που θεσπίζει -μεταξύ άλλων- μείωση του ποσοστού πλειοψηφίας που απαιτείται για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού, από 50% συν μία ψήφο, σε 43% συν μία ψήφο. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ψήφισαν "όχι".

Ψηφίστηκε επίσης με ευρεία πλειοψηφία, η τροπολογία του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη με την οποία καθιερώνεται ασυμβίβαστο ως προς την κατοχή επιτελικής θέσης σε κόμματα, για πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί οριστικά. Υπέρ της τροπολογίας τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.

