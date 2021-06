Πολιτική

Πέθανε ο Γιώργος Δρυς

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, ο Γιώργος Δρυς, πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ και εκ των ιδρυτικών στελεχών του Κινήματος.

Είχε μολυνθεί από κορονοϊό, αλλά στη συνέχεια πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης. Χρειάστηκε, όμως, να νοσηλευθεί εκ νέου, έχοντας υποστεί λοιμώξεις, εξ αιτίας των οποίων κατέληξε.

Ο Γιώργος Δρυς γεννήθηκε το 1944 στην Κέρκυρα. Σπούδασε Φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Υπήρξε

δημοτικός σύμβουλος στην Κέρκυρα

ο πρώτος γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας

υπεύθυνος νεολαίας του ΠΑΣΟΚ

πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας (1982)

μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) (1993)

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας

μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

βουλευτής Κέρκυρας με το ΠΑΣΟΚ

Υφυπουργός Οικονομικών (1996-2001)

Υπουργός Γεωργίας (2001-2004)

