Λίτσα Πατέρα: Τα δάκρυα στην έκπληξη για τα γενέθλιά της (βίντεο)

Το τραγούδι, η έκπληξη και το βίντεο με τις ευχές που έφερε δάκρυα στα μάτια της αστρολόγου στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Με μια τούρτα έκπληξη οι συνεργάτες της Λίτσας Πατέρα στην εκπομπή "Το Πρωινό" γιόρτασαν μαζί της τα γενέθλιά της

Η αστρολόγος συγκινήθηκε από την κίνηση τους, όταν όμως άρχισε να βλέπει το βίντεο με τις ευχές…

Ευχές από τους σημερινούς της συνεργάτες, αλλά και από παλιότερους, μαζί με αποσπάσματα ιστορικών εκπομπών στις οποίες είχε συμμετάσχει, όπως αυτές της Ρούλας Κορομηλά ή της Ελένης Μενεγάκη, «έντυσαν» το βίντεο των ευχών.

Χρόνια πολλά είπαν στην αστρολόγο ο Γιώργος Παπαδάκης, ο Νίκος Μουτσινάς, η Κατερίνα Ζαρίφη και η Ελεονόρα Μελέτη, ενώ το βίντεο έκλεισε με τις ευχές που έστειλαν τα εγγόνια της Λίτσας Πατέρας στη γιαγιά τους, πλημμυρίζοντας τα μάτια της με δάκρυα.