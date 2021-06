Συνταγές

Συνταγή για γλυκό με γιαούρτι και ζελέ φρούτων από τον Πέτρο Συρίγο

Γλυκό που γίνεται γρήγορα, αλλά κυρίως γλυκό χωρίς ζάχαρη έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Γλυκό ψυγείου με γιαούρτι και ζελέ με φρούτα έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», Πέτρος Συρίγος.

Πρόκειται για διαχρονικά αγαπημένο, καλοκαιρινό και χωρίς ζάχαρη γλυκό!

Γρήγορο στην εκτέλεσή του και εύκολο να πετύχει, αν ακολουθήσουμε τις συμβουλές του σεφ.

Υλικά

1,5 πακέτο μπισκότα

80 ml ζεστό γάλα

Ζελέ:

100 γρ. ζελέ φράουλα

200ml ζεστό νερό

200ml παγωμένο νερό

1 κιλό γιαούρτι

20 φράουλες

4 φέτες ανανά

Tip: Για να μην κάνει πέτσα το γιαούρτι και για «στρώσει» καλά το υγρό ζελέ πάνω στο γιαούρτι, βάζουμε φράουλες πάνω στο γιαούρτι.

Η εκτέλεση της συνταγής: