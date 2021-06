Πολιτική

“Πολιτικοί κρατούμενοι”: η ατάκα στην Βουλή που άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναφορά της βουλευτή Σ. Ελευθεριάδου που άναψε… φωτιές. «Να μας πει αν εννοεί τον Κουφοντίνα κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί μαζί της», ρωτάει η ΝΔ.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης, σχολιάζοντας την δήλωση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Ελευθεριάδου από το βήμα της Βουλής, για «πολιτικούς κρατούμενους», υποστηρίζει ότι «η αναφορά αυτή είναι συκοφαντική για τη χώρα» και συμπληρώνει

«Στην Ελλάδα πολιτικοί κρατούμενοι δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να μας πει λοιπόν ποιον εννοεί; Εννοεί μήπως τον Δημήτρη Κουφοντίνα για τον οποίο τόσο αγώνα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ας απαντήσει ευθέως. Κι ας μας πει και το κόμμα της αν συμφωνεί με την άποψή της. Η πολιτική ελαφρότητα, γίνεται επικίνδυνη όταν εκθέτει τη χώρα».

Η δήλωση αυτή της κυρίας Ελευθεριάδου περί πολιτικών κρατουμένων έγινε στην ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια συζήτησης της επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σωφρονιστική πολιτική.

«Υπάρχουν στις φυλακές πολιτικά και ποινικά κρατούμενοι αναφέρομαι στην προσωποκράτηση. Γνωρίζουμε και οι δύο ότι υπάρχουν στις φυλακές κρατούμενοι που αυτοπροσδιορίζονται πολιτικοί επικαλούμενοι με πολιτικά κίνητρα», είπε η κυρία Ελευθεριάδου, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν αποδεχόμαστε τον χαρακτηρισμό αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται».