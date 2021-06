Υγεία - Περιβάλλον

Self Test - Δημόσιοι υπάλληλοι: Προμήθεια 3 τεστ με μια επίσκεψη στο φαρμακείο

Τι αλλάζει στο ισχύον πλαίσιο από την Δευτέρα 7 Ιουνίου αναφορικά με τα self test για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό (COVID-19) στο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα είναι σε θέση να προμηθευτούν τρεις (3) νέους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self tests).

Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 7 - 12 Ιουνίου, 14 - 21 Ιουνίου και 21 - 27 Ιουνίου.

Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ, για τους υπαλλήλους εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται, η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία και οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης μέχρι το τέλος της κάθε εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.

