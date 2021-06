Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο επιδημιολογικός χάρτης της Ελλάδας (εικόνες)

28 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας βρίσκονται στο “πορτοκαλί”, ενώ δεν υπάρχει πλέον κάποια στο “κόκκινο”.

Ο επιδημιολογικός χάρτης τεσσάρων επιπέδων ετοιμότητας αντιστοιχεί σε 4 χρώματα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο) με βάση επιδημιολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε την Παρασκευή ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, δεν υπάρχει σήμερα περιοχή της Ελλάδας που να βρίσκεται στο “κόκκινο”, ενώ 28 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες είναι στο “πορτοκαλί”. Συμπλήρωσε πως τα τελευταία 24ωρα παρατηρείται μικρή αύξηση του ιικού φορτίου σε Καλαμάτα, Ρόδο, Νάξο και Κατερίνη.

Επιβεβαίωσε ότι η επιδημιολογική εικόνα παρουσιάζει βελτίωση, αλλά τόνισε με εμφατικό τρόπο πως «τίποτα, όμως, δεν έχει τελειώσει. Η διασπορά δεν έχει ελεγχθεί».

Ο επιδημιολογικός χάρτης θα παράγεται εβδομαδιαίως σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας και ειδικά για τα νησιά σε επίπεδο Δήμου. Σκοπός του επιδημιολογικού χάρτη είναι η ενημέρωση των Ελλήνων και των επισκεπτών στη χώρα μας, καθώς και η σύνδεση των επιπέδων ετοιμότητας με μέτρα δημόσιας υγείας.

Ο χάρτης επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την ομάδα των επιδημιολόγων της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους πιο κάτω επιδημιολογικούς δείκτες:

7ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

14ήμερος αριθμός κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

Δείκτης θετικότητας ελέγχων

Εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή κρουσμάτων

Αριθμός ενεργών κρουσμάτων

Ηλικιακή κατανομή κρουσμάτων

Εβδομαδιαίος αριθμός νέων νοσηλειών ανά 100.000 κατοίκους

Εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων ανά 100.000 κατοίκους

Ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης

Ενεργός ρυθμός αναπαραγωγής των κρουσμάτων (Rt)

Πληρότητα συστήματος υγείας

Ανάλυση ιχνηλάτησης επαφών

Ανάλυση μεταλλάξεων

Η τελική διαμόρφωση του επιδημιολογικού χάρτη προκύπτει έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση των ανωτέρω δεικτών.

Στον χάρτη αποτυπώνονται για κάθε Περιφερειακή ενότητα / Δήμο:

ο 7ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

ο δείκτης θετικότητας (%)

η εμβολιαστική κάλυψη (τουλάχιστον μία δόση), καθώς και

η εβδομαδιαία τάση (ανοδική, πτωτική ή σταθερή).

Στα δύο υψηλότερα επίπεδα (πορτοκαλί και κόκκινο) προβλέπονται μέτρα Δημόσιας Υγείας σε επίπεδο ΠΕ ή Δήμου.

Επίπεδο 3 - Πορτοκαλί

Σε αυτό το επίπεδο ετοιμότητας προβλέπονται τα πιο κάτω μέτρα:

Επικοινωνία και αναλυτική ενημέρωση των τοπικών αρχών για τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής

Ενεργοποίηση ειδικού κλιμακίου ΕΟΔΥ/Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να:

• αυξηθούν oι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για SARS-CoV-2

• πραγματοποιηθεί εντατική και επιτόπια ιχνηλάτιση

• πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα αυξημένος αριθμός εμβολιασμών

Επίπεδο 4 – Κόκκινο

Σε αυτό το επίπεδο ετοιμότητας προβλέπονται τα πιο κάτω μέτρα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00:00 μέχρι τις 06:00

Λειτουργία όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος:

• αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο

• φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών

• μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:

Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια

Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής

• αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο • φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών • μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους: Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως συναυλίες, live πάρτι, εμποροπανήγυρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για οικογένεια έως 6 άτομα.

Αναστολή οικοδομικών εργασιών.

Αναστολή θρησκευτικών τελετών, με εξαίρεση κηδείες και γάμους με την παρουσία έως 9 ατόμων και τέλεση λειτουργιών μόνο από λειτουργούς.

