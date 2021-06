Πολιτική

Μητσοτάκης για Περιβάλλον: Η προστασία του δεν είναι λόγια, αλλά σχέδιο και πράξεις

«Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι σύνθημα και λόγια. Αλλά σχέδιο και πράξεις» αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος.

«Έχουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα είναι χειρότερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε εμείς από τους γονείς μας #WorldEnvironmentDay» προσθέτει.

Την ανάρτηση συνοδεύει βίντεο με τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της κυβέρνησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

