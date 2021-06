Κοινωνία

Κρήτη: Τουρίστας έπεσε σε φαράγγι – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ρεθύμνου Αμερικανός Τουρίστας που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση του στο Φαράγγι της Πατσού.

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ρεθύμνου οδηγήθηκε βαριά τραυματισμένος Αμερικανός τουρίστας μετά από πτώση κατά τη διάρκεια οργανωμένης ομαδικής πεζοπορίας στο Φαράγγι της Πατσού ή Αγίου Αντωνίου στο Αμάρι Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 65χρονος τουρίστας φέρει κατάγματα στον κάτω κορμό και ενώ αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μία ομάδα δέκα τουριστών βρέθηκε για πεζοπορία στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων και ο τραυματίας ο οποίος γλίστρησε και κατακρημνίστηκε σε απότομο, δύσβατο και βραχώδες σημείο. Οι συνοδοιπόροι του ενημέρωσαν τις αρχές οπότε και οργανώθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του από κλιμάκιο της πυροσβεστικής Ρεθύμνου και άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ. Ο τραυματίας, γιατρός στο επάγγελμα, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από έναν της ομάδας που πραγματοποιούσαν την πεζοπορία, ο οποίος και εκείνος είναι ιατρός.

Το φαράγγι της Πατσού ή του Αγίου Αντωνίου, το οποίο βρίσκεται 8χλμ από το ιστορικό Μοναστήρι του Αρκαδίου, αν και έχει πολλές παρεμβάσεις για τους πεζοπόρους και επισκέπτες του, παραμένει ένα αρκετά δύσκολο φαράγγι δεδομένων των σημείων που χαρακτηρίζονται στενά και δύσβατα.

