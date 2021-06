Κόσμος

Νotam για πτήσεις από εταιρείες της Λευκορωσίας - Ποιες πτήσεις επιτρέπονται

Η NOTAM που έχει διάρκεια έως τις 5 Ιουλίου 2021, έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία απαγορεύει στις αεροπορικές εταιρείες της Λευκορωσίας να πετούν στον εναέριο χώρο της Ε.Ε.

Απαγορεύονται οι πτήσεις στην Ελλάδα αεροπορικών εταιρειών της Λευκορωσίας σύμφωνα με την αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας(ΥΠΑ).

Ειδικότερα, προβλέπεται:

α) απαγόρευση στις αεροπορικές εταιρείες της Λευκορωσίας να πετούν επάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο και να προσγειώνονται στα αεροδρόμια της Ελλάδας και

β) δίνονται οδηγίες προς τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν το FIR του Μινσκ (Λευκορωσία) για τις πτήσεις τους.

Η ΝΟΤΑΜ που ισχύει ήδη και έχει διάρκεια έως τις 5 Ιουλίου 2021, έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία ισχύει απαγόρευση στις αεροπορικές εταιρείες της Λευκορωσίας να πετούν στον εναέριο χώρο της ΕΕ ή να προσγειώνονται στα αεροδρόμιά της. Ενώ για τις αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστήνεται να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

Εξαιρέσεις

Η αεροπορική οδηγία δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης ή αναγκαστικής εναέριας διέλευσης και σε περίπτωση που η προσγείωση/απογείωση ή η εναέρια διέλευση είναι απαραίτητη για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

