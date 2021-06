Αθλητικά

Roland Garros - Σάκκαρη: Η ψυχούλα μου ξέρει τι είχα μέσα μου

Μεγάλη νίκη για την Ελληνίδα τενίστρια επί της αντιπάλου της από το Βέλγιο. Οι δηλώσεις που ακολούθησαν.

Η Μαρία Σάκκαρη σημείωσε μια πολύ μεγάλη νίκη το βράδυ του Σαββάτου, όταν ανεβάζοντας ρυθμό κι επίπεδο στο τελευταίο σετ επικράτησε με 2-1 της Ελίζ Μέρτενς (Νο 15 στον κόσμο) και «πέταξε», για πρώτη φορά στην καριέρα της, στις καλύτερες 16 αθλήτριες του φημισμένου Ρολάν Γκαρός.

Η 25χρονη πρωταθλήτρια εστίασε λοιπόν στις δηλώσεις της στο απίθανο τρίτο σετ απέναντι στην τενίστρια από το Βέλγιο, ενώ επαίνεσε την επόμενη αντίπαλό της, την Αμερικανίδα Σοφία Κένιν.

«Ήταν πολύ ιδιαίτερο το παιχνίδι και αρκετά δύσκολο. Η ψυχούλα μου ξέρει τι πέρασα και τι είχα μέσα μου. Νομίζω στο τρίτο σετ έβγαλα τον καλύτερό μου εαυτό μου εγκεφαλικά κι έπαιξα το τένις που έπαιξα», υπογράμμισε η Σάκκαρη στο flash interview του αγώνα, που διήρκεσε (παρά 7 λεπτά) τρεις ώρες.

«Υπήρχαν στιγμές που "έβραζα", αλλά έχω δουλέψει πολύ με το μυαλό. Είμαι υπερήφανη γι΄ αυτό που πέτυχα και ελπίζω να συνεχίσω έτσι», συνέχισε. Όσο για τον επόμενο αγώνα της, εναντίον της Κένιν; «Έχουμε παίξει αρκετές φορές ως αντίπαλοι. Δεν είχε αρχίσει καλά στη φετινή χρονιά, αλλά τώρα είναι μέσα στις 10 καλύτερες του κόσμου».

Και συμπλήρωσε: «Θα απολαύσω τη σημερινή νίκη κι από αύριο θα αρχίσω να σκέφτομαι το παιχνίδι των προημιτελικών. Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα εδώ, είχα και τους δικούς μου ανθρώπους στην κερκίδα».

