Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ: Χρυσός ο Γκαβέλας

Ο Θανάσης Γκαβέλας κέρδισε το ευρωπαϊκό στα 100 μέτρα και είναι έτοιμος για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Με επίδοση ίδια ακριβώς με αυτήν που είχε σημειώσει στον προκριματικό, ο Θανάσης Γκαβέλας, με guide τον Σωτήρη Γκαραγκάνη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. κατηγορίας Τ11 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου που έριξε αυλαία απόψε στο Μπίντγκοζ της Πολωνίας. Η επίδοσή του στον τελικό ήταν 10.98, όπως ακριβώς και στον πρωινό προκριματικό όπου είχε σημειώσει νέο ρεκόρ Ευρώπης. Τη δεύτερη θέση με 10.99 πήρε ο κάτοχος του ρεκόρ Ευρώπης, μέχρι και πριν τον πρωινό προκριματικό, Τιμοτί Αντόλφ (Γαλλία).

Με το μετάλλιο του Γκαβέλα, η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην τελευταία μεγάλη διοργάνωση πριν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με συνολικά 11 μετάλλια και συγκεκριμένα τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια και πέντε χάλκινα.

Επίσης από ελληνικής πλευράς, ο Νικόλαος Μπράντης κατετάγη 6ος στην δισκοβολία F11 με επίδοση 32.94μ. που αποτελεί και εφετινό προσωπικό ρεκόρ.

