Ηλιόπουλος για εργασιακά: Μείωση μισθών και νέο κύμα brain drain φέρνει το νομοσχέδιο της ΝΔ

Ακόμα και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, δεν θα μακροημερεύσει, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για την κατάσταση στην οικονομία και τις πανελλαδικές εξετάσεις.

«Ακόμα και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, θα είναι από τους πρώτους νόμους που θα ακυρώσει μια επόμενη αριστερή κυβέρνηση», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Real News».

«Ο πυρήνας της κυβερνητικής στόχευσης είναι να κάνει πιο φθηνή την εργασία», υπογραμμίζει, εξηγώντας ότι «η κυβέρνηση φέρνει τα απλήρωτα 10ωρα, ακόμα πιο εύκολες και φθηνές απολύσεις, σπαστό ωράριο στη μερική εργασία και απαξίωση της επιθεώρησης εργασίας». «Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής θα είναι μείωση μισθών και δημιουργία νέου κύματος brain drain», σημειώνει ο Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ προσθέτει ότι «η μείωση του εργατικού εισοδήματος θα πλήξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από την πτώση της κατανάλωσης».

Σχετικά με την κατάσταση στην οικονομία, επισημαίνει ότι «όταν έχεις καταγράψει την τρίτη χειρότερη ύφεση στην Ε.Ε. κάποια στιγμή θα υπάρξει ανάκαμψη». «Την οποία θα καρπωθούν ποιοι όμως; Σίγουρα όχι οι εργαζόμενοι που θα έχουν ως αντάλλαγμα ρεπό για απλήρωτα 10ωρα, ούτε το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που με βάση την ΕΚΤ κινδυνεύουν με χρεωκοπία», συνεχίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος και τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη για «ρύθμιση και διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους» καθώς και για «μια γενναία επένδυση στο κοινωνικό κράτος με την στήριξη των μισθών», ως κρίσιμα βήματα για να αντιμετωπιστούν οι πληγές της πανδημίας.

Επιπλέον, αναφερθείς στις πανελλαδικές εξετάσεις, ο Νάσος Ηλιόπουλος ασκεί δριμεία κριτική στο νόμο Κεραμέως, λέγοντας ότι «περίπου 25.000 μαθητές και μαθήτριες που θα μπορούσαν να περάσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο θα αποκλειστούν με βάση το υποκριτικό επιχείρημα της διασφάλισης της ποιότητας». Και είναι υποκριτικό αυτό το επιχείρημα, σημειώνει, «γιατί στα ίδια παιδιά, με το απαραίτητο οικονομικό αντίτιμο, δίνεται δυνατότητα σε πτυχίο από ιδιωτικό κολλέγιο ισότιμο με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου». «Στόχος της αλλαγής είναι τα ιδιωτικά κολέγια να έχουν περισσότερη πελατεία», υπογραμμίζει.

Ακόμα, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση, διαμηνύει ότι δε χρειάζεται να «βιαστούμε να κηρύξουμε το τέλος της πανδημίας». «Το έκανε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι τον Μάιο και είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα. Από τον Οκτώβρη και μετά που μπήκαμε, εντελώς απροετοίμαστοι, στο δεύτερο κύμα θρηνήσαμε περισσότερους από 11.700 συνανθρώπους μας», επισημαίνει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Τέλος, αναφέρει ότι «η πλειοψηφία των πολιτών διαφωνεί με την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας ή άλλων επιλογών όπως το νομοσχέδιο Χατζηδάκη». Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει «ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα για νέα αρχή με ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη» και «υπό αυτό το πρίσμα προφανώς και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε σε μια εκλογική αναμέτρηση», καταλήγει.

Το ζήτημα της εγκληματικότητας προσφέρεται για πολιτική κριτική;



Όταν σε 50 μέρες έχουμε πέντε μαφιόζικες εκτελέσεις και η απάντηση της κυβέρνησης είναι να προσλαμβάνει ειδικούς φρουρούς για τα πανεπιστήμια γίνεται καθαρό ότι η κυβέρνηση βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Η ΝΔ από όταν κέρδισε τις εκλογές έχει δημιουργήσει τρία νέα σώματα, όλα ειδικών φρουρών, χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Έδωσε προτεραιότητα στην καταστολή νέων ανθρώπων και άφησε το οργανωμένο έγκλημα να δρα ανενόχλητο. Ούτε καν τον καταδικασμένο υπαρχηγό των νεοναζί, Χρήστο Παππά, δεν έχουν καταφέρει να συλλάβουν. Οι πολιτικές ευθύνες είναι καθαρές.





Γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται με τόση έμφαση στο ζήτημα των αλλαγών στις πανελλαδικές;



Για πρώτη φορά αλλάζουν οι κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων σε χρονιά που ήδη έχει ξεκινήσει. Μάλιστα αναφερόμαστε σε χρονιά που η πανδημία και τα προβλήματα της τηλεκπαίδευσης αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα άγχους και πίεσης στις μαθήτριες και τους μαθητές που περνάνε μια αντικειμενικά δύσκολη διαδικασία. Στόχος της αλλαγής είναι τα ιδιωτικά κολέγια να έχουν περισσότερη πελατεία. Περίπου 25.000 μαθητές και μαθήτριες που θα μπορούσαν να περάσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο θα αποκλειστούν με βάση το υποκριτικό επιχείρημα της διασφάλισης της ποιότητας. Υποκριτικό γιατί στα ίδια παιδιά, με το απαραίτητο οικονομικό αντίτιμο, δίνεται δυνατότητα σε πτυχίο από ιδιωτικό κολλέγιο ισότιμο με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια επιλογή σκληρών ταξικών φραγμών ενάντια στη νεολαία. Άλλωστε όταν το σχέδιο είναι τα απλήρωτα 10ωρα δεν χρειάζονται τόσοι πτυχιούχοι.





Η κυβέρνηση μιλά για εκτίναξη της οικονομίας. Πολλές προβλέψεις συμφωνούν. Εσείς γιατί διαφωνείτε;



Όταν έχεις καταγράψει την τρίτη χειρότερη ύφεση στην Ε.Ε. κάποια στιγμή θα υπάρξει ανάκαμψη. Την οποία θα καρπωθούν ποιοι όμως; Σίγουρα όχι οι εργαζόμενοι που θα έχουν ως αντάλλαγμα ρεπό για απλήρωτα 10ωρα, ούτε το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που με βάση την ΕΚΤ κινδυνεύουν με χρεωκοπία. Η ΝΔ υλοποιεί με τον νέο πτωχευτικό και την παρέμβασή της στα εργασιακά σκληρό πρόγραμμα κοινωνικής λεηλασίας. Για να μην είμαι άδικος, βέβαια, κάποιοι θα δουν αυξήσεις, όπως στελέχη της ΔΕΗ που θα παίρνουν μέχρι και 350.000 ετησίως. Κρίσιμο ζήτημα για να κλείσουμε γρήγορα τις πληγές της πανδημίας και να υπάρξει ουσιαστική ανάκαμψη αποτελεί η ρύθμιση και διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους και μια γενναία επένδυση στο κοινωνικό κράτος με την στήριξη των μισθών. Δυστυχώς όμως ακόμα και τη στιγμή που η ορθοδοξία του νεοφιλελευθερισμού φαίνεται να αμφισβητείται στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει και σε αυτό ο καλύτερος μαθητής του Τραμπ.





Ο κ. Χατζηδάκης λέει ότι οι εργαζόμενοι πληρώνονται με ρεπό και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι έχετε να πείτε;



Ο πυρήνας της κυβερνητικής στόχευσης είναι να κάνει πιο φθηνή την εργασία. Κεντρικό εργαλείο για να το πετύχει είναι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Η κυβέρνηση φέρνει τα απλήρωτα 10ωρα, ακόμα πιο εύκολες και φθηνές απολύσεις, σπαστό ωράριο στη μερική εργασία και απαξίωση της επιθεώρησης εργασίας. Για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: το 2017 τράπεζα πλήρωσε πρόστιμο για απλήρωτες υπερωρίες 1,6 εκ. Σήμερα για την ίδια παράβαση το πρόστιμο θα ήταν μόλις 109.000. Μιλάμε για μια πολιτική που ξεκάθαρα βάζει πλάτη στην εργοδοτική παραβατικότητα. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής θα είναι μείωση μισθών και δημιουργία νέου κύματος brain drain. Ταυτόχρονα η μείωση του εργατικού εισοδήματος θα πλήξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από την πτώση της κατανάλωσης. Είναι ακριβώς η ίδια κοινωνικά άδικη και οικονομικά αναποτελεσματική επιλογή, όπως το 2012. Αντίθετα μ’ αυτό, χρειαζόμαστε αύξηση του κατώτατου μισθού, ισχυρό πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.





Θεωρείτε ακόμη ότι τα εργασιακά θα είναι η μητέρα των μαχών; Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουν σημαντικά το πολιτικό σκηνικό;



Η κυβέρνηση ξεκάθαρα θα έχει πολιτικό κόστος από την συγκεκριμένη παρέμβαση. Ακριβώς όπως θα συμβεί με τον νέο πτωχευτικό που καταργεί κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας και από το κόψιμο 25.000 μαθητών από τα πανεπιστήμια. Προφανώς και είναι κεντρική μάχη το ζήτημα των εργασιακών, γιατί αφορά την επόμενη μέρα και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το σχέδιο της ΝΔ, που στηρίζει την ελαστική και κακοπληρωμένη εργασία, θα οδηγήσει σε νέο κύμα brain drain. Ακόμα και αν ψηφιστεί θα έχει φέρει σημαντική φθορά στην κυβέρνηση και σίγουρα δεν θα μακροημερεύσει. Θα είναι από τους πρώτους νόμους που θα ακυρώσει μια επόμενη αριστερή κυβέρνηση.





Γιατί πιστεύετε ότι η τρέχουσα ύφεση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προσφέρει επαρκές παράθυρο ευκαιρίας για να δεσμευτεί η Άγκυρα σε προσφυγή στη Χάγη;



Πιστεύουμε ότι όταν υπάρχει σχέδιο και το θάρρος να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες μπορούμε να φέρνουμε θετικά αποτελέσματα στην εξωτερική πολιτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Συμφωνία των Πρεσπών, μια συμφωνία την οποία ο Ερντογάν πολέμησε. Ευτυχώς, έστω και αργά, η ΝΔ σέβεται και τιμά την συγκεκριμένη Συμφωνία. Σε αυτό το πνεύμα προτείνουμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε πρωτοβουλία κινήσεων. Να εκμεταλλευτούμε τις συζητήσεις για την τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας και να θέσουμε τον όρο της προσφυγής στη Χάγη. Η αλλαγή στις ΗΠΑ και η δύσκολη οικονομική κατάσταση της Τουρκίας μπορεί να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.





Καλοδεχούμενες οι εκλογές, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνοντας πλήρως από την πανδημία θα διατυπωθεί και αίτημα εκλογών; Δεν φοβάστε τη μεγάλη διαφορά στα γκάλοπ;



Ας μην βιαστούμε να κηρύξουμε το τέλος της πανδημίας. Το έκανε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι τον Μάιο και είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα. Από τον Οκτώβρη και μετά που μπήκαμε, εντελώς απροετοίμαστοι, στο δεύτερο κύμα θρηνήσαμε περισσότερους από 11.700 συνανθρώπους μας. Ταυτόχρονα τα στοιχεία δείχνουν ότι στο 2020 είχαμε περισσότερες από 9.000 απώλειες που καταγράφονται ως υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Το τραγικό αποτέλεσμα δηλαδή της μονοθεματικής λειτουργίας του ΕΣΥ. Τώρα σχετικά με τις έρευνες γνώμης επιτρέψτε μου να σταθώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτά αποτυπώνεται η επιστροφή του φόβου και της ανασφάλειας. Η πλειοψηφία των πολιτών διαφωνεί με την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας ή άλλων επιλογών όπως το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση εμείς έχουμε ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα για νέα αρχή με ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Με την δημιουργία του Νέου ΕΣΥ, την ρύθμιση και διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη της εργασίας. Υπό αυτό το πρίσμα προφανώς και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε σε μια εκλογική αναμέτρηση.

