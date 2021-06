Παράξενα

Θάλασσα Μαρμαρά: η βλέννα κάλυψε τα πάντα (εικόνες)

Η Θάλασσα του Μαρμαρά απειλείται από τη θαλάσσια βλέννα που την έχει καλύψει. Η υπόσχεση του Υπουργού Περιβάλλοντος της Τουρκίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας δεσμεύτηκε σήμερα να καταπολεμήσει μια επιδημία "θαλάσσιας βλέννας" που απειλεί την Θάλασσα του Μαρμαρά με ένα σχέδιο διαχείρισης καταστροφών, το οποίο όπως είπε θα εξασφαλίσει το μέλλον της θαλάσσιας περιοχής.

Ένα πυκνό, γλοιώδες στρώμα της οργανικής ύλης, γνωστής ως θαλάσσια βλέννα, έχει εξαπλωθεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κωνσταντινούπολης, συνιστώντας απειλή για τη θαλάσσια ζωή και για την αλιευτική βιομηχανία.

Λιμάνια, ακτογραμμές και θαλάσσια τμήματα έχουν καλυφθεί με αυτή την παχύρρευστη γκρι ουσία, ποσότητα της οποίας έχει βυθιστεί και κάτω από τα κύματα, καταστρέφοντας τη ζωή στον πυθμένα της θάλασσας.

"Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα προστατεύσουμε τον Μαρμαρά μας εντός του πλαισίου ενός σχεδίου διαχείρισης καταστροφών", είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ μιλώντας από ένα πλοίο θαλάσσιων ερευνών, το οποίο συλλέγει δείγματα της γλοιώδους ουσίας.

"Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα εντός τριών ετών και θα υλοποιήσουμε μαζί τα σχέδια, τα οποία θα σώσουν όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον", είπε ο Κουρούμ και πρόσθεσε ότι σύντομα θα δημοσιοποιήσει και λεπτομέρειες από το σχέδιο δράσης.

Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή και η μόλυνση έχουν συμβάλει στην ταχεία εξάπλωση της οργανικής ύλης, η οποία περιέχει μια ευρεία ποικιλία μικροοργανισμών και μπορεί να αναπτυχθεί όταν ανθρώπινα λύματα διαρρέουν στη θάλασσα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε για την εμφάνιση της "θαλάσσιας βλέννας" το μη επεξεργασμένο νερό από τις πόλεις, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης των 16 εκατομμυρίων κατοίκων, και δεσμεύτηκε να "καθαρίσει τις θάλασσές μας από την μάστιγα της θαλάσσιας βλέννας".

