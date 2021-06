Παράξενα

Παρκαδόρος έδωσε την Ferrari… σε άλλον!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Τρελάθηκε” ο ιδιοκτήτης του πολυτελούς αυτοκινήτου, αλλά και ο παρκαδόρος από την γκάφα του. Ποιος πήρε το αυτοκίνητο και πως εντοπίστηκε.

Το βλέπουμε στις ταινίες να συμβαίνει και γελάμε. Ο ιδιοκτήτης μιας Ferrari 458 Italia δεν το βρήκε και τόσο αστείο όμως, καθώς είδε το αυτοκίνητό του να φεύγει από το parking του ξενοδοχείου που το είχε αφήσει, με τον υπεύθυνο να έχει δώσει το κλειδί σε έναν νεαρό που ήθελε να… εντυπωσιάσει μια γυναίκα…

Δεν είναι και λίγο να βλέπεις τη Ferrari σου να φεύγει με δυο αγνώστους στην καμπίνα. Ευτυχώς, η βόλτα εντυπωσιασμού δεν κράτησε πολύ, μια και η αστυνομία σταμάτησε πολύ σύντομα τον νεαρό που με θράσος ζήτησε το κλειδί από τον υπεύθυνο του parking στο ξενοδοχείο Marriot International της Αγίας Πετρούπολης στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Εκείνος του το έδωσε, χωρίς να «το ψάξει» και πολύ. Από τα στοιχεία που έχει η αστυνομία στη διάθεσή της, προκύπτει πως ο νεαρός που έκανε αυτή την τολμηρή κίνηση, είχε ως στόχο να εντυπωσιάσει τη συνοδό του.

Της είπε πως το αυτοκίνητο είναι δικό του και προσφέρθηκε να την πάει βόλτα. Όλα τα παραπάνω έληξαν άδοξα και πολύ σύντομα, με την παρέμβαση της αστυνομίας.

Πηγή: newsauto.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισιά: Παραδόθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε τον αδερφό του

Αντικειμενικές αξίες – ΕΝΦΙΑ: ο νέος “χάρτης” και οι αλλαγές

“Special Report” – Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: δεν επαναπαυόμαστε, είμαστε έτοιμοι