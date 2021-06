Life

Αντζελίνα Τζολί: Έκλεισε τα 46 και το γιόρτασε!

Λεπτομέρειες για ξεχωριστά γενέθλια της ηθοποιού.

Η Αντζελίνα Τζολί γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της με ένα εορταστικό δείπνο παρέα με τα παιδιά της, την Παρασκευή το βράδυ στο εστιατόριο TAO του Λος Άντζελες.

