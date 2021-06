Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Οι νέες μολύνσεις και οι περιοχές ανά την επικράτεια όπου εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ώρο. Αναλυτικά στοιχεία.

Δεκάδες θάνατοι συμπολιτών μας προστέθηκαν την Δευτέρα στην «μαύρη λίστα» των νεκρών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ υψηλός διατηρείται ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα 808 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από το σύνολο των 808 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 6 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 3 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 396 νέα κρούσματα εκ των οποίων τα 99 στο κέντρο της Αθήνας, 75 στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν, 26 στην Αχαϊα, 16 Χανιά, 14 Κοζάνη, 29 στη Λάρισα και 20 στην Εύβοια.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

