Αστυνομικός “νοίκιαζε” 2000 ευρώ το μήνα υπηρεσιακό ασύρματο σε διαρρήκτες

Οι διαρρήκτες με αυτό τον τρόπο να παρακολουθούν τις συνομιλίες των αστυνομικών και να είναι ασφαλείς όταν έβγαιναν για τις παράνομες δραστηριότητες τους.

Αστυνομικός…νοίκιαζε για 2.000 ευρώ το μήνα ασύρματο του συστήματος SEPURA, σε δύο Ρομά διαρρήκτες, με μεσάζοντα έναν τρίτο ιδιώτη, οι οποίοι μπορούσαν με αυτό τον τρόπο να παρακολουθούν τις συνομιλίες των αστυνομικών και να είναι ασφαλείς όταν έβγαιναν για τις παράνομες δραστηριότητες τους.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά από έρευνα που ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες που ανέφεραν ότι άγνωστα άτομα κατείχαν ασύρματο της αστυνομίας, ο οποίος είναι του συστήματος ασφαλείας συνομιλιών, που δεν μπορεί κάποιος να παρακολουθεί με άλλο τρόπο και άκουγαν τα σήματα του Κέντρου Επιχειρήσεων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο αστυνομικός που υπηρετεί σε αστυνομικό τμήμα της Νοτιοανατολικής Αττικής, αφού είχε δηλώσει απώλεια του ασυρμάτου, τον είχε παραδώσει στον ιδιώτη αντί 2.000 ευρώ το μήνα και αυτός με την σειρά του τον νοίκιασε στους δύο Ρομά, αντί 3.000 ευρώ το μήνα, οι οποίοι τον χρησιμοποιούσαν στις παράνομες δραστηριότητες τους, για να ξεγλιστρούν από την αστυνομία, αν γίνονταν αντιληπτοί και κατευθύνονταν προς το μέρος τους αστυνομικές δυνάμεις.

Οι δυο Ρομά συνελήφθησαν και από την εργαστηριακή έρευνα ταυτοποιήθηκε γενετικό τους υλικό σε τέσσερις υποθέσεις κλοπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός εξετάστηκε και ομολόγησε την πράξη του.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του αστυνομικού και του τρίτου ιδιώτη, αλλά δεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Σε βάρος του αστυνομικού, επίσης, διατάχθηκε ΕΔΕ από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

