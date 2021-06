Κόσμος

Ινδία: πολύνεκρη φωτιά σε εργοστάσιο χημικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο εργοστάσιο που τυλίχτηκε στις φλόγες, παρασκευάζεται απολυμαντικό χεριών.

Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ένα εργοστάσιο χημικών στην πόλη Πούνε της δυτικής Ινδίας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι 20 άνθρωποι γλίτωσαν. Τα απανθρακωμένα πτώματα εντοπίστηκαν όλα και οι τοπικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια έρευνας για το θέμα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο όπου η χημική εταιρεία SVS Aqua Technologies παρασκευάζει προϊόντα όπως απολυμαντικά χεριών.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από το κτίριο ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σβήσουν τις φλόγες.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, μέσω του Twitter. Δεσμεύτηκε επίσης ότι οι συγγενείς των νεκρών θα λάβουν αποζημίωση ύψους 200.000 ρουπιών (περίπου 2.500 ευρώ) και όσοι τραυματίστηκαν θα αποζημιωθούν με το ποσό των 50.000 ρουπιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στην Κέρκυρα: Τι έγραφε στα τρία σημειώματα ο δράστης - αυτόχειρας (βίντεο)

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 25 - 29

Roland Garros - Σάκκαρη: Ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά