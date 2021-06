Κόσμος

Καναδάς: Οδηγός παρέσυρε οικογένεια μουσουλμάνων - Τέσσερις νεκροί (βίντεο)

Τέσσερα μέλη μιας οικογένειας μουσουλμάνων σκοτώθηκαν ενώ έκαναν τον περίπατό τους σε ένα δρόμο του Οντάριο, όταν παρασύρθηκαν από ένα φορτηγάκι, σε μια επίθεση που η αστυνομία του Καναδά χαρακτήρισε «προμελετημένη».

Ο οδηγός έβαλε στο στόχαστρο συνολικά πέντε πεζούς, στην πόλη Λάντον, το βράδυ της Κυριακής. Οι τέσσερις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Λάντον, Στιβ Ουίλιαμς, οι αρχές πιστεύουν ότι επρόκειτο για μια «σκόπιμη ενέργεια» και ότι τα θύματα στοχοθετήθηκαν «λόγω της ισλαμικής πίστης τους».

Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις ενήλικοι και ένας έφηβος. Άλλο ένα άτομο νεαρής ηλικίας νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Η αστυνομία έχει συλλάβει ως ύποπτο έναν 20χρονο άνδρα, κάτοικο του Λάντον.

