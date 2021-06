Οικονομία

ΔΕΗ: Έκπτωση 30% στα τιμολόγια

Στόχος της ΔΕΗ να αντισταθμίσει την αναμενόμενη επιβάρυνση από την εφαρμογή ρήτρας χονδρεμπορικής τιμής.



Έκπτωση 30% στα τιμολόγια με εφαρμογή από τις 5 Αυγούστου αποφάσισε η ΔΕΗ, προκειμένου να αντισταθμίσει την αναμενόμενη επιβάρυνση από την εφαρμογή - με υπόδειξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας - ρήτρας χονδρεμπορικής τιμής από την ίδια ημερομηνία.



Σύμφωνα με τα «σενάρια» για την εξέλιξη των τιμών που εξέτασε η επιχείρηση, η ρήτρα χονδρεμπορικής τιμής σε συνδυασμό με την έκπτωση 30% οδηγεί σε όφελος ή μικρότερη επιβάρυνση για τους καταναλωτές, από εκείνη που θα είχαν αν παρέμενε η υφιστάμενη ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα στα τιμολόγια.

Η «ρήτρα αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας» που επιβάλλεται από τις 5 Αυγούστου θα συνδέει τα βασικά τιμολόγια της ΔΕΗ με την εξέλιξη των τιμών στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας του εκάστοτε προηγούμενου μήνα. Η ρήτρα αυτή θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο μηχανισμό που ισχύει σήμερα με βάση τη διακύμανση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (ρήτρα CO2) και καταργείται επίσης από τις 5 Αυγούστου.

Η έκπτωση 30% που αποφασίστηκε αφορά τα ανταγωνιστικά τιμολόγια (όχι τις χρεώσεις δικτύων, ΥΚΩ κλπ.), τα οποία σήμερα είναι 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο και 0,11936 ευρώ για υψηλότερες καταναλώσεις. Παραμένει επίσης η έκπτωση συνέπειας 5 %.

Σύμφωνα με τα «σενάρια» που εξέτασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ:

Για οικιακό πελάτη: αν η τιμή χονδρεμπορικής κυμαινόταν εφέτος γύρω στα 65Euro/MWh (σημειώνεται ότι η μέση τιμή χονδρεμπορικής του 2021 ως τον Ιούνιο είναι 57,8Euro/MWh), η επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπ'οψιν τη νέα ρήτρα και την έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα ήταν μικρότερη από την μέση επίδραση της ρήτρας CO2 ως τώρα το 2021 (συγκεκριμένα περίπου 3Euro/MWh σε σχέση με 3,5Euro μεσοσταθμική επίδραση της ρήτρας CO2 από Ιανουάριο 2021 ως Ιούνιο 2021)

Αντίστοιχα για επαγγελματικό πελάτη: αν η τιμή χονδρεμπορικής κυμαινόταν ακόμα και γύρω στα 70Euro/MWh, η επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπ'οψιν τη νέα ρήτρα και την ανακοινωμένη έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα ήταν μικρότερη από την επίδραση της ρήτρας CO2 του Ιουνίου 2021 (συγκεκριμένα περίπου 5,2Euro/MWh σε σχέση με 5,5Euro επίδραση της ρήτρας CO2 τον Ιούνιο 2021).

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι τα νέα τιμολόγια που έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ (myHome on line και my Home enter) δεν περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής.

