Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Θα γίνει συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε ο Πρωθυπουργός. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο. Τι είπε για τα προνόμια σε εμβολιασμένους.

Για την εξέλιξη της πανδημίας με αιχμή τις διευκολύνσεις των εμβολιασμένων και τη συζήτηση για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών που αφορά ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, μίλησαν στην αρχή της συνάντησής τους η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

«Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας είναι θετικές. Έχουμε διαπιστώσει μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων, μία ταχύτατη αποκλιμάκωση στον αριθμό των νοσηλειών, αλλά και στους διασωληνωμένους συμπολίτες μας» ανέφερε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης και εκτίμησε πως αυτή η αποκλιμάκωση, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. «Είναι βέβαια λυπηρό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας που νοσηλεύονται, που ασθενούν βαριά στις εντατικές μας και που δυστυχώς κάποιοι απ' αυτούς χάνουν τη ζωή τους, είναι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Με δεδομένο, όπως είπε, ότι πολλοί απ' αυτούς είναι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν το προηγούμενο διάστημα επεσήμανε πως «αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουμε». Υπογράμμισε ότι η επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σταθερά περί τους 100.000 εμβολιασμούς ημερησίως, 1% του πληθυσμού εμβολιάζεται κάθε μέρα, 6.200.000 εμβόλια έχουν γίνει στην πατρίδα μας, παραπάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση. Αλλά «θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση έτσι ώστε να μπορέσουμε από τη μία να χτίσουμε το τείχος ανοσίας αλλά από την άλλη να εξασφαλίσουμε ότι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυτή η πτωτική τάση θα συνεχίζεται, ο τουρισμός μας θα συνεχίσει κανονικά, τα πρώτα βήματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και θα μπορέσει και η οικονομία να ανακάμψει ταχύτατα όπως προβλέπουμε», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στο σημείο αυτό τόνισε πως «μέρος αυτής της συζήτησης έχει να κάνει και με τις διευκολύνσεις που μπορεί να έχουν οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας. Η συζήτηση θα ανοίξει σύντομα». Όπως είπε θα ανοίξει από πλευράς κυβέρνησης από τη στιγμή που όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα εντός εύλογου διαστήματος να έχουν πρόσβαση σε ένα εμβόλιο. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει και στη χώρα μας όπως θα γίνει και η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, είπε επίσης ο πρωθυπουργός. «Αναμένω εντός των επόμενων ημερών το σχετικό πόρισμα από την Επιτροπή, το οποίο θα δοθεί και στη δημοσιότητα, έτσι ώστε μετά από έναν πιστεύω σύντομο δημόσιο διάλογο να καταλήξουμε στις πολιτικές μας γύρω από τα θέματα αυτά», επισήμανε.

«Εν κατακλείδι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα και στο θέμα της πανδημίας. Η εγρήγορση προφανώς και πρέπει να είναι δεδομένη, διότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμη με την περιπέτεια αυτή, και η προσήλωσή μας θα πρέπει να στραφεί στο να πείσουμε καχύποπτους συμπολίτες μας ότι πρέπει κι αυτοί να κάνουν το βήμα, να εμβολιαστούν. Το εμβόλιο είναι ένα δώρο της επιστήμης πάνω απ' όλα προστατεύει τους ίδιους και τις οικογένειές τους από το κίνδυνο μιας πολύ σοβαρής νοσηλείας. Είναι όμως και μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας. Η αντίληψη ότι δεν βαριέσαι ας το κάνει ο άλλος για να μην το κάνω εγώ είναι μία αντίληψη η οποία δυστυχώς υπονομεύει συνολικά την κοινωνική συνοχή και δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη», είπε ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε: «Χαίρομαι για τα νέα, που παρακολουθώ κι εγώ, από την εξέλιξη της πανδημίας. Τη μείωση του αριθμού διασωληνωμένων και κρουσμάτων, όσο πάει ο καιρός. Ελπίζω, σύντομα να είναι ακόμα καλύτερα τα νέα. Είναι πολύ σημαντικό ότι προχωρά το πρόγραμμα του εμβολιασμού κι έχουμε φθάσει στα 6 εκατομμύρια εμβολιασμών», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Ενθαρρυντικό βρίσκω ότι οι νέοι δείχνουν να μένουν μακριά από ιδεοληψίες και φοβίες και να προσχωρούν με σημαντικό ρυθμό στον εμβολιασμό, προκειμένου ακριβώς να ανακτήσουν αυτή την ελευθερία, που κατά κάποιο τρόπο στερηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα σε επίπεδο κοινωνικής συμπεριφοράς τουλάχιστον» προσέθεσε η Πρόεδρος. «Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα -το θίξατε και εσείς- αναφέρομαι και στο Σύνταγμα και τα συνταγματικά δικαιώματα. Πέραν από την προστασία της δημόσιας υγείας, το Σύνταγμα κατά κανέναν τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία του άλλου. 'Αρα το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλανός μας, είναι ο άλλος. Επομένως είναι πολύ εσφαλμένη αυτή η αντιμετώπιση και δεν νομίζω ότι υποστηρίζεται σοβαρά από Συνταγματολόγους ή και από άλλους. Από κανέναν», υπογράμμισε η κ. Σακελλαροπούλου. Τόνισε, μάλιστα, πως μιλάμε για ανθρώπους που λειτουργούν και εργάζονται σε χώρους όπου επηρεάζουν πάρα πολύ πληθυσμό. «Όσο περισσότερο ερχόμαστε σε επαφή με ευπαθείς ομάδες ή με ευρύτερες κατηγορίες του πληθυσμού τόσο τα πράγματα είναι πιο δύσκολα» σημείωσε. Συμπλήρωσε, ακόμα, ότι «σίγουρα είναι μια συζήτηση το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, αλλά η επιβολή υποχρεώσεων, προκειμένου να μη θίξουμε ακριβώς αυτή την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αίσθησης κοινωνικής ευθύνης -στην οποία αναφερθήκατε- νομίζω είναι αυτονόητη και γι' αυτό αυτή η συζήτηση ήδη ξεκινάει και σε άλλες χώρες».

Η κ. Σακελλαροπούλου έκλεισε την τοποθέτησή της με την ευχή να συνειδητοποιήσουμε όλοι «ότι ο μόνος δρόμος για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας είναι ο εμβολιασμός, ώστε να ανακτήσουμε αυτά τα οποία στερηθήκαμε τόσο καιρό και να έχουμε και μια ασφάλεια για το μέλλον. Γιατί κανείς δεν μπορεί να μας υποσχεθεί κάτι για επόμενα κύματα».





