Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: εισαγγελική έρευνα για την ψυχολόγο της Καρολάιν

Τι θα εξετάσουν οι Αρχές, μετά την δικογραφία που υποβλήθηκε απο την Αστυνομία.

Προκαταρκτική έρευνα για την γυναίκα που εμφανίστηκε ως η ψυχολόγος της άτυχης Καρολάιν που δολοφονήθηκε στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί, βάσει της δικογραφίας που απέστειλαν στην εισαγγελία οι αστυνομικές αρχές, εάν έχει τελεστεί από την πλευρά της το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση καθώς και αυτό της παραβίασης επαγγελματικής εχεμύθειας.

Η Μυλωνοπούλου ανέφερε ότι δεν δήλωσε ποτέ ότι είναι ψυχολόγος και ότι η επαγγελματική της ιδιότητα παρερμηνεύτηκε κατά λάθος από τους δημοσιογράφους. Κατέθεσε στους αξιωματικούς της υπηρεσίας που έχουν αναλάβει την προανάκριση ότι στην κατοχή της έχει ένα Κέντρο Θεραπευτικής Ύπνωσης – Ψυχοθεραπευτικών και Συμβουλευτικών Προσεγγίσεων. Μάλιστα έδωσε και αντίγραφο της άδεια από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στην οποία αναγράφεται ο κωδικός δραστηριότητας του παραπάνω κέντρου, ενώ στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να προσκομίσει και τίτλους σπουδών της.

Πήγε αυτοβούλως με ταξί, το οποίο όμως συνόδευε όχημα της ΕΛ.ΑΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών παρέμεινε στο γραφείο των αστυνομικών που την εξέτασαν για περίπου 2,5 ώρες. Στο μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας έφτασε λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί κι εκτός από τις ερωτήσεις των αστυνομικών για την επαγγελματικής ιδιότητα, φαίνεται να αναφέρθηκε και στο ζευγάρι το οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια συνεδριών τον περασμένο Ιανουάριο. Μετά τη δολοφονία της Κάρολαϊν ήρθε και πάλι σε επαφή με τον 32χρονο πιλότο στον οποίο του εξέφρασε τα συλλυπητήρια της.

