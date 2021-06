Life

Skin Care: Λαμπερό πρόσωπο με βιταμίνη C

Το "μυστικό" που θα "ζωντανέψει" το πρόσωπό σου!

H βιταμίνη C είναι ένα πανίσχυρο φυσικό αντιοξειδωτικό, που δρα στην καρδιά των κυττάρων και βοηθά στην αποκατάσταση και πρόληψη των ορατών σημαδιών γήρανσης, αποκαλύπτοντας μια πιο νεανική και με λιγότερες ρυτίδες επιδερμίδα.

Η δράση της

Μειώνει τις καφέ κηλίδες

Δρα έναντι στο μπλε φως των ηλεκτρονικών συσκευών

Διαθέτει αντιφλεγμονώδη δράση

Προλαμβάνει τη φωτογήρανση

Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες

Προστατεύει το DNA

Διεγείρει τη φυσική παραγωγή του υαλουρονικού οξέος

