Καταδίκη Μλάντιτς: Ανακούφιση για τα ισόβια στον “χασάπη της Βοσνίας”

Η απόφαση της Χάγης για μια εκ των τελευταίων μορφών του αιματηρότερου πολέμου των Βαλκανίων. Μηνύματα για αναγνώριση της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα.

Την απόφαση του δικαστηρίου του ΟΗΕ στη Χάγη για τον Ράτκο Μλάντιτς χαιρέτισαν ο ΟΗΕ και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 79χρονος πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας καταδικάστηκε για τη σφαγή 8000 μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα και ακόμα τρία εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας από το 1992 έως το 1995.

«Το τμήμα προσφυγών επιβεβαιώνει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε βάρος του Ράτκο Μλάντιτς», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Μηχανισμός για τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια (MTPI), που έχει την έδρα του στη Χάγη, απορρίπτοντας την έφεση του πρώην στρατηγού που καταδικάστηκε συγκεκριμένα για γενοκτονία για τον ρόλο του στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα.

Ο Μλάντις, η τελευταία μορφή του γιουγκοσλαβικού πολέμου, ήρθε να ολοκληρώσει με την καταδίκη του δεκαετίες δικαστικών μαχών, για τα εγκλήματα που έλαβαν χώρα τότε. Ο Μλάντιτς, γνωστός και ως «χασάπης της Βοσνίας» ακολουθεί το «πολιτικό του alter ego», τον Ράντοβαν Κάρατζιτς, ο οποίος καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια ως εγκέφαλος της εθνικής εκκαθάρισης των Βοσνίων, που άφησε πίσω πάνω από 100.000 νεκρούς και εκατομμύρια άστεγους. Ο Κάρατζιτς θα εκτίσει την ποινή του στο Λονδίνο.

Ο Μλάντιτς μπήκε με ύφος ανέμελο στο δικαστήριο, μιμούμενους τους φωτογράφους, όπως έπαιρνε θέση στο εδώλιο.

Ο ΟΗΕ χαιρέτισε την απόφαση της διεθνούς δικαιοσύνης που επιβεβαίωσε την καταδίκη του Ράτκο Μλάντιτς, δια της Ύπατης Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μισέλ Μπατσελέτ.

Η δικαστική απόφαση «υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της διεθνούς δικαιοσύνης να διασφαλίσει τη λογοδοσία ανεξάρτητα από τον χρόνο που χρειάζεται - και στην περίπτωση του Μλάντιτς, είναι σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τα απεχθή εγκλήματά του», δήλωσε η Μπατσελέτ, σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε με την 'Αλις Ντερίτου, την ειδική σύμβουλο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την πρόληψη των γενοκτονιών.

Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στη Γενεύη τονίζεται ότι η ετυμηγορία έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα στα δυτικά Βαλκάνια, όπου η «άρνηση της γενοκτονίας» αυξάνεται.

«H απόφαση για τον Ράτκο Μλάντιτς θα συμβάλλει στη θεραπεία όλων εκείνων που υπέφεραν», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ και ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση Όλιβερ Βάρχελι.

«Η τελική απόφαση στην υπόθεση του Ράτκο Μλάντιτς τερματίζει μια βασική δίκη στην πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης για εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, που διαδραματίστηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη» αναφέρουν.

Προσθέτουν ότι «η ΕΕ αναμένει από όλους τους πολιτικούς παράγοντες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τα Δυτικά Βαλκάνια να επιδείξουν πλήρη συνεργασία με τα διεθνή δικαστήρια, να σεβαστούν τις αποφάσεις τους και να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία τους».

Παράλληλα, Μπορέλ και Βάρχελι σημειώνουν ότι «η άρνηση γενοκτονίας, ο ρεβιζιονισμός και το να δοξάζονται εγκληματίες πολέμου έρχονται σε αντίθεση με τις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Η σημερινή απόφαση είναι μια ευκαιρία για τους ηγέτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, να καθοδηγήσουν στον δρόμο προς τιμή των θυμάτων και να προωθήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη συμφιλίωση ώστε να ξεπεραστεί η κληρονομιά του πολέμου και να οικοδομηθεί διαρκής ειρήνη».

«Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και είναι θεμελιώδους σημασίας για την πορεία της ΕΕ. Είναι επίσης μία από τις 14 βασικές προτεραιότητες της γνώμης της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ» επισημαίνουν.

Τέλος, τονίζουν ότι «διεθνή και εγχώρια δικαστήρια στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τις γειτονικές χώρες πρέπει να συνεχίσουν την αποστολή τους για την απονομή δικαιοσύνης σε όλα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της γενοκτονίας, καθώς και των μελών της οικογενειών τους. Δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία».

