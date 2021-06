Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συνεδριάζουν οι λοιμωξιολόγοι για μουσική, απαγόρευση κυκλοφορίας και γάμους

Επί τάπητος στην έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων η περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων. Τι αλλάζει στο ωράριο κυκλοφορίας και από πότε.

Προς νέα χαλάρωση οδεύουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμα και σήμερα, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να επιστρέψει η μουσική στην εστίαση, προκειμένου να σταματήσουν τα πάρτι και ο συνωστισμός σε πλατειές και Πανεπιστήμια, ενώ ενδεχομένως να δοθεί μια ώρα παράταση στη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως από τις 12:30 που ξεκινά σήμερα, θα ξεκινά άμεσα, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, από τη 01:30 την νύχτα.

Η πλήρης κατάργηση αναμένεται στις αρχές Ιουλίου, όπως και η αύξηση του ορίου καλεσμένων στις δεξιώσεις από τους 100 στους 200. Σε κάθε περίπτωση, δεν φαίνεται πιθανό το σενάριο να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση στα άτομα αλλά σε κάθε βήμα θα τίθεται ένα ανώτατο όριο.

Όπως ανέφερε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας και Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", γενικώς η τάση είναι ότι από τη στιγμή που προχωρούν οι εμβολιασμοί και τηρούνται τα μέτρα, μπορούν να ανοίγουν σιγά, σιγά κι άλλες δραστηριότητες.

