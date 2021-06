Οικονομία

10ετές ομόλογο: άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο στόχος για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου και τα ποσά που έχει αντλήσει η Ελλάδα από τις αρχές του χρόνου.

Υψηλή προσφορά που ξεπερνά τα 19,5 δισ. ευρώ εκδηλώνεται στο πλαίσιο στης επανέκδοσης του 10 ετούς ομολόγου.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο Mid Swap + 90 μονάδες βάσης δηλαδή περί το 1% για να υποχωρήσει στο Mid Swap + 85 μονάδες βάσης δηλαδή περί το 0,95%

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η BNP Paribas, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η ΗSBC, η JP Morgan και η Nomura.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η BNP Paribas, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η ΗSBC, η JP Morgan και η Nomura.

Μέχρι στιγμής από την αρχή του έτους το ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές 8,5 δισ. ευρώ (3,5 δισ. με 10ετή ομόλογα, άλλα 2,5 δισ. με 5ετή και 2,5 δισ. ευρώ με 30ετή).

Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι μέσα στον Μάιο αγοράστηκαν ελληνικά ομόλογα αξίας περίπου 3,74 δισ. ευρώ. Έτσι η ΕΚΤ μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος (στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ) κατέχει περίπου το 41,5% των διαπραγματεύσιμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά στο χαρτοφυλάκιο ΕΚΤ-ΤτΕ βρίσκονται ομόλογα ονομαστικής αξίας 25,68 δισ. ευρώ από το σύνολο των περίπου 62 δισ. ευρώ που είναι διαπραγματεύσιμα.

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό