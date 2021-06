Πολιτική

Δένδιας από Άμπου Ντάμπι: Σχέση μακράς πνοής με τα Αραβικά Εμιράτα

Με τον ομόλογό του στο Άμπου Ντάμπι συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

H σχέση της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι «μία στρατηγική σχέση, μία σχέση μακράς πνοής, που σημαίνει πολλά και για τις δύο χώρες», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα ΗΑΕ.

Όπως υπενθύμισε ο υπουργός Εξωτερικών, από το Άμπου-Ντάμπι, αυτή ήταν η τέταρτη κατά σειρά επίσκεψή του και συνάντησή του με τον ομόλογό και φίλο του Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (Abdullah bin Zayed Al Nahyan), ενώ έχει προηγηθεί και επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε καταρχήν για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε όλους τους τομείς, στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία, τον τουρισμό», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Αλλά, επίσης, και να κάνουμε μία γενική κοινή κατόπτευση των θεμάτων της ευρύτερης περιοχής μας -της Τουρκίας, της Λιβύης, της Μέσης Ανατολής- και να τον ενημερώσω και για την προσεχή επίσκεψη στην Αθήνα του υπουργού Εξωτερικών της Ινδίας, κάτι το οποίο και για εμάς και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει ιδιαίτερη σημασία», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Είχα τη χαρά να συναντήσω στο Άμπου-Ντάμπι, κατά την 4η στη σειρά επίσκεψή μου, μετά και από επίσκεψη του @PrimeministerGR Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον φίλο μας Σεΐχη @ABZayed. (φωτογραφία EMIRATES NEWS AGENCY) pic.twitter.com/aus1lvvtSp — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 9, 2021

