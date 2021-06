Κοινωνία

Κορονοϊός - Λοιμωξιολόγοι: “ναι” για μουσική στην εστίαση, φροντιστήρια και κυκλοφορία έως 01:30

Πόσο αυξάνεται και από πότε το όριο καλεσμένων στις δεξιώσεις. Πότε ανοίγουν νυχτερινά. Ποια πανηγύρια θα γίνουν φέτος.

Στις 19:00 θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την άρση των μέτρων, από τον Υπουργό Υγείας και τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Οι λοιμωξιολόγοι pπου συνεδρίασαν εισηγούνται προς την Κυβέρνηση θετικά για την επαναφορά της μουσικής στην εστίαση, την διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας και το άνοιγμα των φροντιστηρίων, ενώ σε δεύτερο χρόνο ανάβουν "πράσινο φως" για την αύξηση των παρισταμένων σε δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, αλλά και για το άνοιγμα των νυκτερινών κέντρων, καθώς και για τα πανηγύρια, υπό όρους.

Έτσι, απο τις 12 Ιουνίου η μουσική επανέρχεται στην εστίαση, ενώ η κυκλοφορία απο την ίδια ημέρα θα επιτρέπεται κατά επιπλέον μία ώρα, ήτοι έως τις 01:30.

Απο την Δευτέρα 12 Ιουνίου θα επιτραπεί η δια ζώσης λειτουργία των φροντιστηρίων.

Από την 1η Ιουλίου καταργείται ο περιορισμός στο ωράριο κυκλοφορίας των πολιτών, ανοιγουν τα κέντρα διασκέδασης και θα αυξάνεται στα 300 άτομα το όριο παριστάμενων σε δεξιώσεις.

Ακόμη, λόγω της έναρξης του Euro 2020 (σημ: το οποίο θα προβληθεί απο τον ΑΝΤ1, με μετάδοση 51 αγώνων και πολλών εκπομπών κάθε ημέρα), επιτρέπεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ να βρίσκεται ένα άτομο ανά τραπέζι στο εσωτερικό της επιχείρησης, με τήηση αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών, όπως αυττές πο υισχύουν για την εστίαση σε εξωτερικούς χώρους.

Ακόμη, σε ότι αφορά τα πανηγύρια ανά την Ελλάδα, οι λοιμωξιολόγοι ενέκριναν την διεξαγωγή τους, πάντοτε με τήρηση προστατευτικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού που κατοικεί στην Περιφέρεια, όπου διεξάγεται η εμποροπανήγυρη.

