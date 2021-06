Κοινωνία

Ίλιον: Βασάνισαν ηλικιωμένη 100 ετών και την λήστεψαν

Χτύπησαν χωρίς έλεος μία ηλικιωμένη και την γυναίκα που την φρόντιζε για να τους αποκαλύψουν που είναι το χρηματοκιβώτιο.

Σε βασανιστήρια που δεν τα χωρά ο ανθρώπινος νους υπέβαλαν μία ηλικιωμένη 100 ετών ένα ληστής που εισέβαλε στο σπίτι του στο Ίλιον Αττικής.

Οι αδίστακτος κακοποιός, αφού παραβίασε ένα παράθυρο μπούκαρε στο διαμέρισμα και βασάνισε την άτυχη γυναίκα που είναι γεννημένη το 1921 και την γυναίκα που την φρόντιζε και τους έκλεψαν τα πάντα.

Αφού της ζητούσε όσα χρήματα είχε, άρχισε να την χτυπά χωρίς έλος μέχρι τη στιγμή που η οικιακή βοηθός αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει και όταν πήγε στο δωμάτιο της ηλικιωμένης είδε και αυτή μπροστά της τον ληστή να την απειλεί.

Για άλλη μια φορά δεν δίστασε να δείξουν τη σκληρότητά τους, ξυλοκοπώντας άγρια και την οικιακή βοηθό.

Λίγο αργότερα, και αφού βασάνισε αρκετά τα θύματά τους, άρπαξε το χρηματοκιβώτιο,το οποίο ήταν άδεια και έγινε καπνός.

Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν περιγράφει αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" η οικιακή βοηθός.

Η γυναίκα που δουλεύει στο σπίτι της ηλικιωμένης μίλησε για ένα κακοποιό, ο οποίος αφού τους βασάνισε ανελέητα άρπαξε ένα ξύλινο χρηματοκιβώτιο, νομίζοντας ότι έκανε γερή μπάζα. Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν άδεια, τράπηκε σε φυγή και επιβάστηκε σε αυτοκίνητο που τον περίμενε, όπου τον ανάμεναν δύο συνεργοί τους.

Η οικιακή βοηθός τόνισε πως μπορεί να αναγνωρίσει τον δράστη.

Τι λέει η οικιακή βοηθός που ήρθε αντιμέτωπη με τους ληστές:

