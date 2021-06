Πολιτισμός

Αίγυπτος: στο “φως” χαμένη πόλη 3.000 ετών! (εικόνες)

Η ανακάλυψη αυτής της χαμένης πόλης είναι η δεύτερη πιο σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη μετά τον τάφο του Τουταγχαμών!

Μια ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε τη μεγαλύτερη αρχαία πόλη που βρέθηκε ποτέ στην Αίγυπτο, ηλικίας 3.000 ετών.

Η πόλη, με την ονομασία «Η άνοδος του Άτεν», ανακαλύφθηκε κάτω από την άμμο στη δυτική όχθη του Λούξορ, δήλωσε ο επικεφαλής αρχαιολόγος Ζάζι Χαουάς.

Χρονολογείται στη βασιλεία του βασιλιά Αμενότσεπ Γ ', ο οποίος κυβέρνησε την Αίγυπτο μεταξύ 1391 και 1353 π.Χ. "Ήταν ο μεγαλύτερος διοικητικός και βιομηχανικός οικισμός στην εποχή της Αιγυπτιακής αυτοκρατορίας", πρόσθεσε ο επικεφαλής της έρευνας.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν τους δρόμους της πόλης που πλαισιώνονται από σπίτια, με ανέπαφα τείχη ύψους έως 10 μέτρων και «δωμάτια γεμάτα με εργαλεία που άφησαν οι αρχαίοι κάτοικοι σαν να ήταν χθες», όπως δαχτυλίδια, αγγεία, καλούπια, δοχεία για τη μεταφορά κρέατος και εργαλεία για ύφανση και κατασκευή μετάλλων και γυαλιού.

Η ομάδα βρήκε επίσης ένα μεγάλο φούρνο, το μέγεθος του οποίου υποδηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει έναν "πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Μεταξύ των ανακαλύψεων είναι ένας ανθρώπινος σκελετός με τα χέρια τεντωμένα προς τα πλάγια και σχοινί τυλιγμένο γύρω από τα γόνατα. "Η τοποθεσία και η θέση αυτού του σκελετού είναι μάλλον περίεργη και διεξάγονται περισσότερες έρευνες", σύμφωνα με του Χαουάς,ο οποίος έκανε λόγο για "αξιοθαύμαστη ταφή".

Η ανακάλυψη αυτής της χαμένης πόλης είναι η δεύτερη πιο σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη μετά τον τάφο του Τουταγχαμών, καθώς μεταξύ όλων των άλλων βρέθηκε και μια επιγραφή που χρονολογείται από το 1337 π.Χ., η οποία επιβεβαιώνει ότι η πόλη ήταν ενεργή κατά τη διάρκεια της βασιλείας του γιου του Αμενότσεπ, Ακενατέν.

"Η ανακάλυψη της Χαμένης Πόλης όχι μόνο θα μας δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε στοιχεία για τη ζωή των Αρχαίων Αιγυπτίων τη στιγμή που η Αυτοκρατορία ήταν στο απόγειό της, αλλά θα μας βοηθήσει να ρίξουμε φως σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας: γιατί οι Ακενατέν και Νεφερτίτη αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Αμάρνα;" Τόνισε ένας εκ των ερευνητών.

Φωτό: Dr. Zahi Hawass

