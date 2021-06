Life

"Η Φάρμα": Ο νικητής Κώστας Γκρέκας στο "Πρωινό" (βίντεο)

Για το πώς βίωσε τη μεγάλη νίκη του και πώς την γιόρτασε, μίλησε στο «Πρωινό» ο Κώστας Γκρέκας, μεγάλος νικητής της «Φάρμας».

Συγκινημένος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο μεγάλος νικητής της «Φάρμας», Κώστας Γκρέκας, που γιόρτασε τη νίκη του με την αγαπημένη σύζυγό του, με την οποία είναι μαζί δέκα χρόνια.

Είπε πως από την αρχή πίστευε ότι θα κερδίσει το παιχνίδι και μπήκε μέσα με αυτόν το σκοπό. «Δεν το έκρυψα. Εγώ αυτός είμαι, ήμουν ο εαυτός μου. Όλη η εμπειρία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα», σημείωσε σχετικά.

«Ήμουν σίγουρος ότι θα με ψηφίσουν κάποια από τα παιδιά που ήταν μέσα», είπε.

Σχολιάζοντας τη στιγμή που ήταν μόνος του και προσευχόταν και μπήκε μέσα ο Στράτος Τζώρτζογλου, είπε πως «αυτός με έστειλε εκεί, αυτός με έπιασε και με απομόνωσε» και πώς κάθισε εκεί μέσα μία ώρα.

Κατήγγειλε πάντως τους συμπαίκτες του, λέγοντας πως ήταν «σαν να ήταν 5 άτομα και να έπαιζα μόνος μου εναντίον τους». Συμπλήρωσε πως, «υπήρχε βοήθεια μεταξύ των παικτών, ενώ δεν έπρεπε».

Αναφορά έγινε και στη σχέση Ντούπη – Κυριακής, με την Κυριακή να παραδέχεται «ιδιαίτερη συμπάθεια μεταξύ εμένα και του Ντούπη», ενώ εκείνος είπε απλά «ό,τι πει η Κυριακή…».

«Ο Ντούπης επηρεαζόταν από την Κυριακή», σημείωσε ο Κώστας Γκρέκας.

Προβλήθηκαν επίσης σκηνές από τα παρασκήνια του τελικού.

