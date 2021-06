Συνταγές

Συνταγή για γρήγορο παγωτό γιαούρτι από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» μας αποκαλύπτει όλα τα μυστικά για να πετύχουμε τέλεια το παγωτό που φτιάχνουμε στο σπίτι.

Σπιτικό, αφράτο παγωτό, σαν αυτό που συνήθως αγοράζουμε, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να πετύχουμε στο σπίτι, έφτιαξε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο σεφ Πέτρος Συρίγος.

Με λίγα υλικά και λίγα περισσότερα μυστικά, το παγωτό μπορεί να γίνει τέλειο.

Η σαντιγύ θέλει λίγο χτύπημα και το γιαούρτι, που χρησιμοποίησε, είναι που του δίνει τη μαλακή υφή.

Την ίδια ώρα, το μέλι εκτός του ότι μειώνει την ποσότητα της ζάχαρης που χρησιμοποιούμε, δένει περισσότερο το μείγμα.

Tips: Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι παγωμένα. Τον κάδο, για παράδειγμα ο σεφ πρότεινε να τον αφήσουμε για τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο ψυγείο.

Δεύτερο tip και πολύ σημαντικό, αφού βγάλουμε το παγωτό από την κατάψυξη και πριν το σερβίρουμε, το ανακατεύουμε, ώστε να αφρατέψει.

Υλικά:

600 γρ στραγγιστό γιαούρτι

150ml κρέμα γάλακτος 36%

Υλικά για το σιρόπι:

230γρ ζάχαρη

100ml πλήρες γάλα

2κ.σ. μέλι

Η εκτέλεση της συνταγής από τον Πέτρο Συρίγο:

