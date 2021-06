Life

Νατάσα Παζαΐτη: η συγκινητική ανάρτηση για την ενηλικίωση των παιδιών της

Η Νατάσα Παζαϊτη μέσω social media καλωσόρισε στην ενηλικίωση τον Αλέξανδρο και η Αλίκη!

Τα παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη έγιναν 18 και η μητέρα τους εύχεται στα δίδυμα μια μια συγκινητική ανάρτηση.

Η Νατάσα Παζαϊτη μέσω social media καλωσόρισε στην ενηλικίωση τον Αλέξανδρο και η Αλίκη και τους ευχήθηκε το επόμενο στάδιο της ζωής τους να είναι γεμάτο με επιτεύγματα, ευτυχία και ονειρεμένες στιγμές.

Συγκεκριμένα έγραψε:

"Ευτυχία είναι…να βλέπεις τα παιδιά σου να ενηλικιώνονται… Σήμερα και επισήμως γίνεστε 18. Εύχομαι το επόμενο στάδιο της ζωής σας να είναι γεμάτο με επιτεύγματα, ευτυχία και ονειρεμένες στιγμές. Να μην ξεχνάτε τις παιδικές σας αναμνήσεις και να συνεχίσετε να κάνετε αυτά που αγαπάτε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και θέλω να σας πω πως είμαι πολύ περήφανη για το ήθος σας, τον χαρακτήρα σας, την ευγένειά σας. Η ευτυχία που φέρατε στη ζωή μας…αξία ανεκτίμητη".