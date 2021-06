Αθλητικά

Μουρίνιο προς Κριστιάνο Ρονάλντο: Φύγε από την Ιταλία

Ο νέος τεχνικός της Ρόμα καλεί τον CR7 να φύγει από την Γιουβέντους και το ιταλικό πρωτάθλημα.

Είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια, ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο δεν «μασά τα λόγια του». Και πως όταν θέλει να πει κάτι, θα το κάνει χωρίς δισταγμό. Όπως έπραξε και στην περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο κάλεσε να φύγει από τη Γιουβέντους!

«Θα έπρεπε να φύγει από την Ιταλία τώρα και να με αφήσει μόνο», σχολίασε με αρκετή δόση χιούμορ ο νέος προπονητής της Ρόμα και συνέχισε σε πιο σοβαρό ύφος, μιλώντας στο “TalkSPORT”:

«Όλοι λένε, και είμαι ο πρώτος που το λέει, ότι δεν είναι πλέον 25 ετών, είναι 36. Δεν θα πετύχει πλέον 50 γκολ, αλλά πόσα θα σκοράρει; Και η απάντηση είναι, 35! Είναι απίστευτο, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Είναι ήδη ένας θρύλος, ένα από τα μεγάλα ονόματα που θα θυμόμαστε για πάντα στην Ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά έχει ακόμη κίνητρα. Θέλει να κατακτήσει ξανά την “Χρυσή Μπάλα”, το “Χρυσό Παπούτσι”, θέλει να καταρρίψει το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, του Ιρανού, Αλί Νταεΐ (σ.σ. 109, και ο CR7 έχει 104). Όχι μόνο θέλει να παίξει στο Euro 2020, αλλά και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ψυχικά είναι πολύ δυνατός και οι κριτικές δεν τον ενοχλούν, αντίθετα τον παρακινούν ακόμη περισσότερο».

