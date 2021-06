Αθλητικά

Euro 2020: Κατέρρευσε ποδοσφαιριστής την ώρα του αγώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ με την αιφνίδια κατάρρευση του Έρικσεν στον αγωνιστικό χώρο.

Σοκ με τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος έπεσε στο έδαφος, στη διάρκεια του αγώνα Δανία-Φινλανδία για τον 2ο Όμιλο του Euro 2020 και έχασε τις αισθήσεις του. Οι άνθρωποι του ιατρικού τιμ μπήκαν στο γήπεδο και του έκαναν τεχνητή αναπνοή για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το ματς διακόπηκε στο 42ο λεπτό μετά από αιφνίδια πτώση του διεθνούς άσου της Δανίας και για τουλάχιστον 15 λεπτά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για να μην χάσει τη ζωή του, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής.

Οι παίκτες των δύο ομάδων ξέσπασαν σε κλάματα, όπως και στις εξέδρες υπήρξε παγωμάρα.

Μετά από περίπου 15 λεπτά και με ανθρώπινη ασπίδα τους συμπαίκτες του στην Εθνική, ο Έρικσεν αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.

Το ματς διεκόπη, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων πήγαν στα αποδυτήρια.

Ευχή όλων ο Κρίστιαν Έρικσεν να κρατηθεί στη ζωή...

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική κακοκαιρία: Νεκρός άνδρας στην Πολίχνη

Κορονοϊός: 591 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Roland Garros - Σάκκαρη: Επέστρεψε στην Αθήνα με ψηλά το κεφάλι (βίντεο)