Υγεία - Περιβάλλον

Αξιωματούχος ΕΜΑ για AstraZeneca: Ίσως χρειαστεί να σταματήσει η χορήγηση στους άνω των 60

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Μάρκο Καβαλέρι και για το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Οι χώρες μπορούν να αποφύγουν να χορηγούν το εμβόλιο της AstraZeneca κατά του κορονοϊού και στους ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας για την COVID-19 της ρυθμιστικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω φόβων για σπάνιες περιπτώσεις αιματικών θρόμβων και καθώς περισσότερα εμβόλια καθίστανται διαθέσιμα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θεωρεί πως το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σταματήσει να το χορηγούν κάτω από μια ορισμένη ηλικία, η οποία κυμαίνεται συνήθως από τα 50 έως τα 65, περιορίζοντας τη χρήση του στον πληθυσμό μεγαλύτερης ηλικίας, λόγω σπάνιων περιπτώσεων αιματικών θρόμβων, κυρίως σε νέους ανθρώπους.

"Στο πλαίσιο μιας πανδημίας, η θέση μας ήταν και είναι πως η σχέση οφέλους-κινδύνου παραμένει ευνοϊκή για όλες τις ηλικιακές ομάδες", δήλωσε ο επικεφαλής τις ειδικής ομάδας για την COVID-19 Μάρκο Καβαλέρι στην ιταλική εφημερίδα La Stampa.

Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των μολύνσεων από COVID-19 μειώνεται και λαμβάνοντας υπόψη πως ο νεότερος σε ηλικία πληθυσμός εκτίθεται λιγότερο σε σχετιζόμενους με την COVID-19 κινδύνους, ο Καβαλέρι είπε πως θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιούνται σε αυτούς εμβόλια κατά της COVID-19 που βασίζονται στην τεχνολογία του αγγελιοφόρου RNA (mRNA), όπως αυτά της Moderna και των Pfizer-BioNTech.

Απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε αν οι υγειονομικές αρχές μπορούν να αποφύγουν να χορηγούν το εμβόλιο της AstraZeneca σε ανθρώπους άνω των 60 ετών, ο Καβαλέρι είπε: "Ναι, και πολλές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, εξετάζουν αυτή την επιλογή υπό το φως μεγαλύτερης διαθεσιμότητας εμβολίων mRNA. Ωστόσο οι περιπτώσεις [που έχουν αναφερθεί] είναι πολύ σπάνιες και συνέβησαν μετά την πρώτη δόση. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν λιγότερα δεδομένα για τη δεύτερη δόση, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρόγραμμα εμβολιασμού πηγαίνει καλά".

Ο Μάρκο Καβαλέρι δήλωσε επίσης ότι το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα πρέπει να χορηγείται κατά προτίμηση στους άνω των 60 ετών.

Εκτίμησε επίσης πως το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson παρουσιάζει "λιγότερα προβλήματα από αυτό της AstraZeneca" διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν έχει χρησιμοποιηθεί τόσο ευρέως. "Με μία δόση, είναι χρήσιμο για ορισμένες κατηγορίες που είναι δύσκολο να φθάσουμε, αλλά παραμένει ένα εμβόλιο αδενοϊού [όπως και της AstraZeneca], και είναι προτιμότερο να φυλάσσεται για τους άνω των 60 ετών", είπε ο Καβαλιέρι

Ειδήσεις σήμερα:

Σφοδρές αντιδράσεις για σποτ συνεδρίου για τη γονιμότητα

Μαχαίρωσε τη μάνα του - Την βρήκαν με το μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη

Euro 2020 – Πορτογαλία: κρούσμα κορονοϊού σε παίκτη λίγο πριν την πρεμιέρα