Σοκ στη Ρώμη: Ένοπλος σκότωσε δύο μικρά παιδιά και έναν ηλικιωμένο

Ο δράστης έχει οχυρωθεί σε κατοικία, σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σοκ στην Ιταλία από την επίθεση ενόπλου που άνοιξε πυρ στη μέση του δρόμου της Ρώμης και σκότωσε δύο αδέλφια ηλικίας πέντε και δέκα ετών, καθώς και έναν ηλικιωμένο.

Μετά την επίθεση ο δράστης διέφυγε και έχει οχυρωθεί σε κατοικία, όπου επίκειται έφοδος της αστυνομίας, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

