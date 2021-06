Οικονομία

Εργασιακό νομοσχέδιο: η ΓΣΕΕ δεν κάνει απεργία την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας δρομολογεί η Συνομοσπονδία για την ημέρα ψήφισης των αλλαγών στα εργασιακά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, «Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ για να καθορίσει την περαιτέρω δράση της Συνομοσπονδίας σχετικά με το εργασιακό νομοσχέδιο. Η ΓΣΕΕ εμμένοντας στις ουσιαστικές διαφωνίες της με επίμαχες διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου αποφάσισε:

Να στηρίξει την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας της Παρασκευής 11/6/21 για στάση εργασίας 13.00 με 17.00, για την Τετάρτη 16 Ιουνίου και Συλλαλητήριο στις 4 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, καθώς και τις πρωτοβουλίες των κατά τόπους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών».

«Ο κόσμος της εργασίας έχει μαζικά εκφράσει και το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει, την αντίθεσή του σε βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου. Διατάξεις που εάν τελικώς εφαρμοστούν, από την πρώτη στιγμή θα πλήξουν τους πλέον αδύναμους εργαζόμενους», καταλήγει η ΓΣΕΕ.

Όλα αυτά ενώ μαίνεται άγρια κόντρα στην Βουλή για τις αλλαγές σε μια σειρά από διατάξεις.

Πάντως, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ήδη 24ώρη απεργία, ενώ κινητοποιήσεις έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι σε πολλούς κλάδους, όπως στην ακτοπλοΐα.